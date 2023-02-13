Сразу два землетрясения произошли в Европе, одно рядом с Украиной: что известно

После одного из землетрясений последовали повторные толчки

После мощнейшего, за последние десятилетия, землетрясения в Турции Землю продолжает трясти. Еще две серии подземных толчков всколыхнули Европу сразу в двух местах.

Одно из новых землетрясений магнитудой 3,7 произошло в воскресенье в Северном море у берегов Великобритании. Как пишет Mirror, ссылаясь на данные Британского геологического общества, подземные толчки у побережья Норфолка были зафиксированы на глубине 10 км.

В материале отмечается, что данное землетрясение считается "неглубоким", при этом подобные подземные толчки ощущаются сильнее, чем более глубокие.

А вот второе землетрясение прогремело уже ближе к Украине — в Румынии. Около пяти вечера 13 февраля там зафиксировали подземные толчки магнитудой 5 баллов.

Как пишут местные издания, землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера произошло в 16:58 на юго-западе страны в регионе Олтения и оно сильно ощущалось на большей части территории страны. Источник подземных толчков находился на глубине 15 километров.

"Афтершок (повторные толчки — Ред.) силой 3,0 балла произошел через 20 минут", — говорится в статье.

В настоящий момент сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясение не поступало.

Ранее мы писали о том, что эхо землетрясений в Турции докатилось даже до Украины.

Также мы сообщали о том, что землетрясение в Турции разрушило легендарную крепость из списка ЮНЕСКО.