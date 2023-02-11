Впечатляющие кадры: после землетрясения в Турции образовалась 200-метровая трещина (видео)

Землетрясение оставило в земле жуткий след

В турецкой провинции Хатай после трагического землетрясения образовался большой разлом. Ущелье имеет размер 200 метров и глубину около 30. Напомним, трагедия произошла 6 февраля — на юге Турции произошло два землетрясения с сильной амплитудой 7,7 и 7,6 из 10 баллов.

Как сообщает турецкое издание "ІНА", местные жители слышали во время катаклизма сильный взрыв. После землетрясений увидели в центре оливкового сада щель площадью 35 гектаров в центре села Тепехан района Хатай-Алтиноза. Также видео публикуют в телеграм-каналах, в том числе "Инсайдер UA".

Яму смогли разглядеть только с дрона. По словам очевидцев, кроме звука сильного взрыва было видно, как оттуда выходит зеленый дым. Как рассказывает Азиз Гюндюз, один из жителей региона:

Был сильный взрыв, я его не видел, но слышал звук. Когда я утром смотрел сюда, к сожалению, мы увидели с этой стороны такую руину. Раньше поле было ровным. Я не знаю, что произошло, – сказал он.

В результате землетрясения количество жертв возросло до 23,8 тысячи человек. 20,3 тысячи из которых в Турции, и 3,5 тысячи в Сирии, сообщает директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Число пострадавших составляет около 80 тысяч.

Напомним, что в Турции спасли из-под завалов украинку с сыном, которые провели в бетонной ловушке 4 суток. "Телеграф" рассказал еще о 7 случаях удивительного спасения на месте трагедии — есть люди, которые пили дождевую воду, другие вязали крючком, чтобы поддерживать моральный дух.