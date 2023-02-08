В Турции после землетрясения нашли мертвым футбольного вратаря

Тюркаслан погиб, его семью удалось спасти

Вратарь футбольного клуба "Ени Малатьяспор" Ахмет Эюп Тюркаслан погиб в результате землетрясения, которое произошло в Турции. Ему было 28 лет.

Тело голкипера было извлечено из-под завалов в городе Малатья. К счастью, спасателям удалось достать живыми жену и ребенка Туркаслана.

"Покойся с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек", – говорится в сообщении "Ени Малатьяспор" в Twitter.

Напомним, что среди тех, кто пережил землетрясение была и украинская теннисистка Дарья Лопатецкая. Она приехала в Турцию на турнир серии ITF.

Долгое время была неизвестна судьба игрока сборной Ганы Кристиана Атсу, который сейчас выступает за турецкий "Хатайспор". Накануне тренер "Хатайспора" Волкан Демирель расплакался в прямом эфире, призывая помочь пострадавшим.

Как потом оказалось, Атсу оказался под завалами разрушенной гостиницы. К счастью, спасателям удалось вытащить футболиста оттуда. Он с травмами был доставлен в больницу, однако жизни Кристиана ничто не угрожает.

Ранее мы сообщали о том, что землетрясение в Турции разрушило легендарную крепость из списка ЮНЕСКО.