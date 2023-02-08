У Туреччині після землетрусу знайшли мертвим футбольного воротаря

Тюркаслан загинув, його родину вдалося врятувати

Воротар футбольного клубу "Єні Малатьяспор" Ахмет Еюп Тюркаслан загинув внаслідок землетрусу, який стався в Туреччині. Йому було 28 років.

Тіло голкіпера було витягнуте з-під завалів у місті Малатья. На щастя, рятувальникам вдалося дістати живими дружину та дитину Туркаслана.

"Спочивай з миром. Ми не забудемо тебе, прекрасна людино", — йдеться в повідомленні "Єні Малатьяспор" у Twitter.

Нагадаємо, що серед тих, хто пережив землетрус, була і українська тенісистка Дар’я Лопатецька. Вона приїхала до Туреччини на турнір серії ITF.

Довгий час була невідома доля гравця збірної Гани Крістіана Атсу, який зараз виступає за турецький "Хатайспор". Напередодні тренер "Хатайспору" Волкан Демірель розплакався у прямому ефірі, закликаючи допомогти постраждалим.

Як потім виявилося, Атсу опинився під завалами зруйнованого готелю. На щастя, рятувальникам вдалося витягти футболіста звідти. Його з травмами було доставлено до лікарні, проте життю Крістіана ніщо не загрожує.

Раніше ми повідомляли про те, що землетрус у Туреччині зруйнував легендарну фортецю зі списку ЮНЕСКО.