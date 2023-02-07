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Помер колишній футболіст "Динамо", який зіграв 17 матчів за збірну України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Помер Олександр Радченко Новина оновлена 07 лютого 2023, 22:04
Помер Олександр Радченко. Фото fanday.net

Не стало Олександра Радченка

Колишній лівий захисник київського "Динамо" та національної збірної України Олександр Радченко пішов із життя у віці 46 років. Раніше повідомлялося про загибель на фронті вихованця Біло-Синіх.

Про це повідомив FanDay.net із посиланням на ексфорварда "Динамо" Віктора Леоненка. Про причини смерті колишнього спортсмена інформації наразі немає.

Гравець розпочинав кар’єру в "Азовці" з Маріуполя, після чого його помітили скаути "Динамо". Загалом за киян він провів 45 матчів, у тому числі 2 матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" (1:1, 1:4). Потім Олександр встиг пограти за "Закарпаття" та "Дніпро", який став його головним клубом у кар’єрі. За дніпровську команду Радченко відіграв 125 матчів та забив два м’ячі. Останнім клубом у кар’єрі захисника став "Кривбас" (27 ігор).

У складі збірної України Радченко зіграв 17 матчів із 2002 по 2005 рік.

Раніше повідомлялося, що склад збірної України на матч з Англією у відборі на Євро-2024 обирав Олександр Петраков, який зараз очолює збірну Вірменії. Основним кандидатом на посаду головного тренера Жовто-Синіх є Сергій Ребров.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Олександр Радченко