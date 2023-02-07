Тренер збірної Вірменії вибрав склад України на матч з Англією у відборі Євро-2024

Досі не зрозуміло, хто керує головною футбольною командою країни

Склад збірної України на гостьовий матч з Англією у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 вибирав Олександр Петраков, який зараз керує командою Вірменії.

Відомий спортивний журналіст Віктор Вацко на своєму YouTube-каналі Вацко Live назвав цю ситуацію "анархією у збірній". Олександр ще у листопаді (перед відходом) затвердив список футболістів, яким робилася британська віза. Додамо, що збірна України досі не має головного тренера, а Петраков займатиметься національною командою Вірменії, а не Жовто-синіми.

"Як ви думаєте, хто затверджував склад гравців збірної України на цей матч? Ви, як і я, здивуєтеся і скажете: а що, вже є склад? Але я вам поставлю ще одне питання: як ви думаєте, хто затверджував список гравців, яким оформляли британську візу? Класне питання. Так от. Правильна відповідь на це запитання: Олександр Васильович Петраков, нинішній головний тренер збірної Вірменії. Анкети заповнювали ще у жовтні, подавалися вони на візу наприкінці листопада", — розповів Вацко.

Додамо, що вже 26 березня збірна України стартує у відборі на Євро-2024 грою з Англією. Наша команда потрапила до "групи смерті". У нас на сайті доступний календар ігор Жовто-синіх у цьому відбірному циклі.

Нагадаємо, основним претендентом на посаду нового головного тренера збірної України вважається наставник "Аль-Айну" з ОАЕ Сергій Ребров.