Тренер сборной Армении выбрал состав Украине на матч с Англией в отборе Евро-2024

До сих пор не понятно, кто руководит главной футбольной командой страны

Состав сборной Украины на гостевой матч с Англией в квалификации на чемпионат Европы-2024 выбирал Александр Петраков, который сейчас руководит командой Армении.

Известный спортивный журналист Виктор Вацко на своем YouTube-канале Вацко Live назвал данную ситуацию "анархией в сборной". Александр еще в ноябре (перед уходом) утвердил список футболистов, которым делалась британская виза. Добавим, что у сборной Украины до сих пор нет главного тренера, а Петраков будет заниматься национальной командой Армении, а не Желто-синими.

"Как вы думаете, кто утверждал состав игроков сборной Украины на этот матч? Вы, как и я, удивитесь и скажете: а что, уже есть состав? Но я вам задам еще один вопрос: как вы думаете, кто утверждал список игроков, которым оформляли британскую визу? Классный вопрос. Так вот. Правильный ответ на этот вопрос: Александр Васильевич Петраков, нынешний главный тренер сборной Армении. Анкеты заполняли еще в октябре, подавались они на визу в конце ноября", – рассказал Вацко.

Добавим, уже 26 марта сборная Украины стартует в отборе на Евро-2024 игрой с Англией. Наша команда попала в "группу смерти". У нас на сайте доступен календарь игр Желто-синих в этом отборочном цикле.

Напомним, основным претендентом на пост нового главного тренера сборной Украины считается наставник "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров.