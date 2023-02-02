Ярмоленко намагається втекти з ОАЕ у "Динамо"

Українець працює над розірванням контракту з арабським клубом

Український тренер Сергій Ребров, який має стати наступним головним тренером збірної України, а також вінгер "Аль-Айна" з ОАЕ Андрій Ярмоленко намагаються розірвати контракти з клубом та повернутися до України.

Про це заявив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський. При чому футболіст хоче приєднатися до "Динамо", а тренер — очолити головну команду країни.

За інформацією джерела, Ярмоленко вже нібито дав принципову згоду на повернення до "Динамо". Його шанси на відхід з "Аль-Айну" вже цієї зими вищі, ніж у Реброва. Киянам, щоби повернути Ярмоленка, доведеться виплатити "Аль-Айну" компенсацію. Якщо сторони не домовляться, то Андрій приєднається до Біло-Синіх лише влітку.

"Повернення Ярмоленка — це знакова подія, яку можна порівняти з поверненням Шевченка. Тільки Ярмоленко повертається в Україну, у свій рідний клуб під час військових дій. Також це ще й конкретна можливість вирішити питання правого вінгера та знайти заміну Віктору Циганкову. Заміну, якій не знадобиться час на адаптацію в клубі", — написав Співаковський.

Нагадаємо, нещодавно Біло-сині продали Циганкова в іспанську "Жирону". За інформацією ЗМІ, футболіст перетнув кордон України як волонтер.