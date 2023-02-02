Ярмоленко пытается сбежать из ОАЭ в "Динамо"

Украинец работает над расторжением контракта с арабским клубом

Украинский тренер Сергей Ребров, который должен стать следующим главным тренером сборной Украины, а также вингер "Аль-Айна" из ОАЭ Андрей Ярмоленко пытаются расторгнуть контракты с клубом и вернуться в Украину.

Об этом заявил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. При чем футболист хочет присоединиться к "Динамо", а тренер — возглавить главную команду страны.

По информации источника, Ярмоленко уже якобы дал принципиальное согласие на возвращение в "Динамо". Его шансы на уход из "Аль-Айна" уже этой зимой выше, чем у Реброва. Киевлянам, чтобы вернуть Ярмоленко, придется выплатить "Аль-Айну" компенсацию. Если стороны не договорятся, то Андрей присоединится к Бело-синим только летом.

"Возвращение Ярмоленко – это знаковое событие, сравнимое с возвращением Шевченко. Только Ярмоленко возвращается в Украину в свой родной клуб во время военных действий. Также это еще и конкретная возможность решить вопрос правого вингера и найти замену Виктору Цыганкову. Замена, которой не понадобится время на адаптацию в клубе", — написал Спиваковский.

Напомним, недавно Бело-синие продали Цыганкова в испанскую "Жирону". По информации СМИ, футболист пересек границу Украины в качестве волонтера.