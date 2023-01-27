Лучший матч Ярмоленко в ОАЭ: украинец забил два гола за 6 минут (видео)

Команда Реброва возвращается в борьбу за чемпионство

В пятницу, 27 января, в матче 14-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Айн" разгромил "Аджман" со счетом — 5:1. Героем встречи стал украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, который оформил дубль. Осенью Ярмоленко приезжал в отпуск в Украину.

Два гола украинец забил за шесть минут. Он отыграл один тайм и был заменен главным тренером "Аль-Айна" Сергеем Ребровым в перерыве.

Смотрите, как забивал Ярмоленко:

В этом сезоне в чемпионате ОАЭ Ярмоленко сыграл в 14 матчах, на его счету — 7 голов и 3 результативные передачи.

После победы "Аль-Айн" поднялся на четвертое место в турнирной таблице и имеет хорошие шансы побороться за чемпионство.

Турнирная таблица чемпионата ОАЭ:

Напомним, начало полномасштабной войны застало Андрея в Лондоне, где он выступал за "Вест Хэм". Летом футболист на правах свободного агента перебрался в Объединенные Арабские Эмираты. Его позвал в "Аль-Айн" Сергей Ребров.

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