Ветеран сборной Италии забил феноменальный гол в Австралии (видео)
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Игроку хватило 6 минут, чтобы забить победный гол
Пока ФИФА выбирает лучший гол в 2022 году, в середине января 2023 года бывший полузащитник сборной Италии Алессандро Дьяманти оформил невероятное взятие ворот в первенстве Австралии.
Атакующий полузащитник ФК "Вестерн Юнайтед" Дьяманти забил победный гол в матче 13-го тура регулярного чемпионата Австралии против ФК "Сидней". Это взятие ворот стало настоящим украшением игры, передает официальный Twitter хозяев встречи.
39-летний Алессандро вышел на замену на 80-й минуте и уже спустя 6 минут забил единственный гол в матче. На 86-й минуте Дьяманти перехватил мяч в центре поля, сделал пару шагов и мощно пальнул по воротам "Сиднея" — снаряд попал прямо в цель!
Видео гола-шедевра Алессандро Дьяманти в матче "Вестерн Юнайтед" — "Сидней":
Видеообзор матча "Вестерн Юнайтед" — "Сидней":
Отметим, и "Вестерн Юнайтед", и "Сидней" пока не попадают в зону плей-офф А-лиги, занимая 10-е и 7-е места соответственно.
Ранее "Телеграф" сообщал о самом позорном взятии ворот в истории футбола, которое было засчитано в Италии.
Напомним, украинский футболист Александр Зинченко оригинально отпраздновал гол "Арсенала".