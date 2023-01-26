Ветеран сборной Италии забил феноменальный гол в Австралии (видео)

Игроку хватило 6 минут, чтобы забить победный гол

Пока ФИФА выбирает лучший гол в 2022 году, в середине января 2023 года бывший полузащитник сборной Италии Алессандро Дьяманти оформил невероятное взятие ворот в первенстве Австралии.

Атакующий полузащитник ФК "Вестерн Юнайтед" Дьяманти забил победный гол в матче 13-го тура регулярного чемпионата Австралии против ФК "Сидней". Это взятие ворот стало настоящим украшением игры, передает официальный Twitter хозяев встречи.

39-летний Алессандро вышел на замену на 80-й минуте и уже спустя 6 минут забил единственный гол в матче. На 86-й минуте Дьяманти перехватил мяч в центре поля, сделал пару шагов и мощно пальнул по воротам "Сиднея" — снаряд попал прямо в цель!

Видео гола-шедевра Алессандро Дьяманти в матче "Вестерн Юнайтед" — "Сидней":

Видеообзор матча "Вестерн Юнайтед" — "Сидней":

Отметим, и "Вестерн Юнайтед", и "Сидней" пока не попадают в зону плей-офф А-лиги, занимая 10-е и 7-е места соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал о самом позорном взятии ворот в истории футбола, которое было засчитано в Италии.

Напомним, украинский футболист Александр Зинченко оригинально отпраздновал гол "Арсенала".