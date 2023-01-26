Ветеран збірної Італії забив феноменальний гол в Австралії (відео)

Гравцеві вистачило 6 хвилин, щоб забити переможний гол

Поки ФІФА обирає найкращий гол у 2022 році, у середині січня 2023 року колишній півзахисник збірної Італії Алессандро Діаманті оформив неймовірне взяття воріт у першості Австралії.

Атакувальний півзахисник ФК "Вестерн Юнайтед" Діаманті забив переможний гол у матчі 13 туру регулярного чемпіонату Австралії проти ФК "Сідней". Це взяття воріт стало справжньою прикрасою гри, передає офіційний Twitter господарів зустрічі.

39-річний Алессандро вийшов на заміну на 80-й хвилині й вже через 6 хвилин забив єдиний гол у матчі. На 86-й хвилині Діаманті перехопив м’яч у центрі поля, зробив пару кроків і потужно пальнув по воротах "Сіднея" — снаряд влучив прямо у ціль!

Відео гола-шедевра Алессандро Діаманті у матчі "Вестерн Юнайтед" — "Сідней":

Відеоогляд матчу "Вестерн Юнайтед" — "Сідней":

Зазначимо, і "Вестерн Юнайтед", і "Сідней" поки що не потрапляють до зони плей-офф А-ліги, займаючи 10-е та 7-е місця відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв про найганебніше взяття воріт в історії футболу, яке було зараховано в Італії.

Нагадаємо, український футболіст Олександр Зінченко оригінально відсвяткував гол "Арсеналу".