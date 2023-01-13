Подивіться на цю красу! Номінанти на найкращий гол світу (відео)
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Переможець отримає приз імені Пушкаша
Міжнародна федерація футболу оголосила список претендентів на найкращий гол минулого року. Його обиратимуть уболівальники. Церемонія нагородження The Best від ФІФА відбудеться наприкінці лютого у Парижі.
Серед претендентів на приз імені Пушкаша як чоловіки, так і жінки, а також гравець з інвалідністю. Два голи були забиті на чемпіонаті світу-2022.
Вибрати найкрасивіший гол року можна на офіційному сайті ФІФА.
Номінанти:
- Димитрі Пайєт ("Марсель" – ПАОК)
- Алесія Руссо (Англія – Швеція)
- Амандін Анрі ("Барселона" – "Ліон")
- Кіліан Мбаппе (Аргентина – Франція)
- Сальма Параллуелло ("Барселона" – "Вільярреал")
- Марцін Олекси ("Варта" – "Сталь")
- Рішарлісон (Бразилія – Сербія)
- Тео Ернандес ("Мілан" – "Аталанта")
- Алу Куол (Ірак U23 – Австралія U23)
- Франсіско Гонсалес Метійї ("Росаріо Сентраль" – "Сентраль Кордова")
- Маріо Балотеллі ("Адана Демірспор" – "Гезтепе")
Раніше ми розповідали, що УЄФА випадково розкрив гучну аферу. Виявляється, Артем Мілевський на два роки старший, ніж усі думали.
Ми також повідомляли, що збірна Марокко знялася з чемпіонату африканських націй через те, що її літак не пустили до Алжиру.