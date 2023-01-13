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Подивіться на цю красу! Номінанти на найкращий гол світу (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Мбаппе – серед номінантів Новина оновлена 13 січня 2023, 14:29
Мбаппе – серед номінантів

Переможець отримає приз імені Пушкаша

Міжнародна федерація футболу оголосила список претендентів на найкращий гол минулого року. Його обиратимуть уболівальники. Церемонія нагородження The Best від ФІФА відбудеться наприкінці лютого у Парижі.

Серед претендентів на приз імені Пушкаша як чоловіки, так і жінки, а також гравець з інвалідністю. Два голи були забиті на чемпіонаті світу-2022.

Вибрати найкрасивіший гол року можна на офіційному сайті ФІФА.

Номінанти:

  1. Димитрі Пайєт ("Марсель" – ПАОК)
  2. Алесія Руссо (Англія – Швеція)
  3. Амандін Анрі ("Барселона" – "Ліон")
  4. Кіліан Мбаппе (Аргентина – Франція)
  5. Сальма Параллуелло ("Барселона" – "Вільярреал")
  6. Марцін Олекси ("Варта" – "Сталь")
  7. Рішарлісон (Бразилія – Сербія)
  8. Тео Ернандес ("Мілан" – "Аталанта")
  9. Алу Куол (Ірак U23 – Австралія U23)
  10. Франсіско Гонсалес Метійї ("Росаріо Сентраль" – "Сентраль Кордова")
  11. Маріо Балотеллі ("Адана Демірспор" – "Гезтепе")

Раніше ми розповідали, що УЄФА випадково розкрив гучну аферу. Виявляється, Артем Мілевський на два роки старший, ніж усі думали.

Ми також повідомляли, що збірна Марокко знялася з чемпіонату африканських націй через те, що її літак не пустили до Алжиру.