Подивіться на цю красу! Номінанти на найкращий гол світу (відео)

Переможець отримає приз імені Пушкаша

Міжнародна федерація футболу оголосила список претендентів на найкращий гол минулого року. Його обиратимуть уболівальники. Церемонія нагородження The Best від ФІФА відбудеться наприкінці лютого у Парижі.

Серед претендентів на приз імені Пушкаша як чоловіки, так і жінки, а також гравець з інвалідністю. Два голи були забиті на чемпіонаті світу-2022.

Вибрати найкрасивіший гол року можна на офіційному сайті ФІФА.

Номінанти:

Димитрі Пайєт ("Марсель" – ПАОК) Алесія Руссо (Англія – Швеція) Амандін Анрі ("Барселона" – "Ліон") Кіліан Мбаппе (Аргентина – Франція) Сальма Параллуелло ("Барселона" – "Вільярреал") Марцін Олекси ("Варта" – "Сталь") Рішарлісон (Бразилія – Сербія) Тео Ернандес ("Мілан" – "Аталанта") Алу Куол (Ірак U23 – Австралія U23) Франсіско Гонсалес Метійї ("Росаріо Сентраль" – "Сентраль Кордова") Маріо Балотеллі ("Адана Демірспор" – "Гезтепе")

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