Літак із збірною Марокко не пустили на чемпіонат Африки: команда знялася з турніру

Алжир не дозволив марокканській авіакомпанії увійти до свого повітряного простору

Збірна Марокко, яка здійснила справжню сенсацію на ЧС-2022, відмовилася грати на чемпіонаті Африки, який стартує 13 січня в Алжирі. Причина — відсутність авіасполучення між країнами.

Чемпіонат африканських націй — футбольне змагання Африки, яке започатковано 11 вересня 2007 року. На відміну від Кубка африканських націй, у цьому турнірі мають право виступати лише збірні з гравців внутрішніх чемпіонатів країн (тобто легіонери не допускаються до участі). Чинним чемпіоном є збірна Марокко.

Місцева федерація футболу заявила, що збірна Марокко не може полетіти до Константину (місто в Алжирі) через те, що влада Алжиру не видала авіакомпанії Royal Air Maroc (перевізник збірної) дозвіл на вхід у повітряний простір країни.

Влітку 2021 року Алжир розірвав дипломатичні відносини з Марокко. В Алжирі звинуватили Королівство Марокко у низці тяжких злочинів, включаючи шпигунство та підтримку терористів. Крім того, країни по-різному дивляться на проблему Західної Сахари. Алжир — за самовизначення регіону, а Марокко намагається контролювати цю територію.

Нагадаємо, після чемпіонату світу вся команда відмовилася від преміальних, вирішивши направити ці кошти на допомогу бідним сім’ям у Марокко. А на прийом до короля футболісти прийшли разом із мамами.