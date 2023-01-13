Самолет со сборной Марокко не пустили на чемпионат Африки: команда снялась с турнира

Алжир не разрешил марокканской авиакомпании войти в свое воздушное пространство

Сборная Марокко, которая совершила настоящую сенсацию на ЧМ-2022, отказалась играть на чемпионате Африки, который стартует 13 января в Алжире. Причина — отсутствие авиасообщений между странами.

Чемпионат африканских наций — футбольное соревнование Африки, которое основано 11 сентября 2007 года. В отличие от Кубка африканских наций, в этом турнире имеют право выступать только сборные из игроков внутренних чемпионатов стран (то есть, легионеры не допускаются к участию). Действующим чемпионом является сборная Марокко.

Местная федерация футбола заявила, что сборная Марокко не может полететь в Константину (город в Алжире) из-за того, что власти Алжира не выдали авиакомпании Royal Air Maroc (перевозчик сборной) разрешение на вход в воздушное пространство страны.

Летом 2021 года Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко. В Алжире обвинили Королевство Марокко в ряде тяжелых преступлений, включая шпионаж и поддержку террористов. Кроме того, страны по-разному смотрят на проблему Западной Сахары. Алжир — за самоопределение региона, а Марокко пытается контролировать эту территорию.

Напомним, после чемпионата мира вся команда отказалась от премиальных, решив направить эти средства в помощь бедным семьям в Марокко. А на прием к королю футболисты пришли вместе с мамами.