Посмотрите на эту красоту! Номинанты на лучший гол мира (видео)

Победитель получит приз имени Пушкаша

Международная федерация футбола огласила список претендентов на лучший гол прошлого года. Его будут выбирать болельщики. Церемония награждения The Best от ФИФА состоится в конце февраля в Париже.

В числе претендентов на приз имени Пушкаша как мужчины, так и женщины, а также один игрок с инвалидностью. Два гола были забиты на чемпионате мира-2022.

Выбрать самый красивый гол года можно на официальном сайте ФИФА.

Номинанты:

Димитри Пайет ("Марсель" – ПАОК) Алессия Руссо (Англия – Швеция) Амандин Анри ("Барселона" – "Лион") Килиан Мбаппе (Аргентина – Франция) Сальма Параллуэлло ("Барселона" – "Вильярреал") Марцин Олексы ("Варта" – "Сталь") Ришарлисон (Бразилия – Сербия) Тео Эрнандес ("Милан" – "Аталанта") Алу Куол (Ирак U23 – Австралия U23) Франсиско Гонсалес Метийи ("Росарио Сентраль" – "Сентраль Кордова") Марио Балотелли ("Адана Демирспор" – "Гезтепе")

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