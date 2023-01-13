Посмотрите на эту красоту! Номинанты на лучший гол мира (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Победитель получит приз имени Пушкаша
Международная федерация футбола огласила список претендентов на лучший гол прошлого года. Его будут выбирать болельщики. Церемония награждения The Best от ФИФА состоится в конце февраля в Париже.
В числе претендентов на приз имени Пушкаша как мужчины, так и женщины, а также один игрок с инвалидностью. Два гола были забиты на чемпионате мира-2022.
Выбрать самый красивый гол года можно на официальном сайте ФИФА.
Номинанты:
- Димитри Пайет ("Марсель" – ПАОК)
- Алессия Руссо (Англия – Швеция)
- Амандин Анри ("Барселона" – "Лион")
- Килиан Мбаппе (Аргентина – Франция)
- Сальма Параллуэлло ("Барселона" – "Вильярреал")
- Марцин Олексы ("Варта" – "Сталь")
- Ришарлисон (Бразилия – Сербия)
- Тео Эрнандес ("Милан" – "Аталанта")
- Алу Куол (Ирак U23 – Австралия U23)
- Франсиско Гонсалес Метийи ("Росарио Сентраль" – "Сентраль Кордова")
- Марио Балотелли ("Адана Демирспор" – "Гезтепе")
Ранее мы рассказывали, что УЕФА случайно раскрыл громкую аферу. Оказывается, Артем Милевский на два года старше, чем все думали.
Мы также сообщали, что сборная Марокко снялась с чемпионата африканских наций из-за того, что ее самолет не пустили в Алжир.