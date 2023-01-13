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Посмотрите на эту красоту! Номинанты на лучший гол мира (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Мбаппе - среди номинантов Новость обновлена 13 января 2023, 14:29
Мбаппе - среди номинантов

Победитель получит приз имени Пушкаша

Международная федерация футбола огласила список претендентов на лучший гол прошлого года. Его будут выбирать болельщики. Церемония награждения The Best от ФИФА состоится в конце февраля в Париже.

В числе претендентов на приз имени Пушкаша как мужчины, так и женщины, а также один игрок с инвалидностью. Два гола были забиты на чемпионате мира-2022.

Выбрать самый красивый гол года можно на официальном сайте ФИФА.

Номинанты:

  1. Димитри Пайет ("Марсель" – ПАОК)
  2. Алессия Руссо (Англия – Швеция)
  3. Амандин Анри ("Барселона" – "Лион")
  4. Килиан Мбаппе (Аргентина – Франция)
  5. Сальма Параллуэлло ("Барселона" – "Вильярреал")
  6. Марцин Олексы ("Варта" – "Сталь")
  7. Ришарлисон (Бразилия – Сербия)
  8. Тео Эрнандес ("Милан" – "Аталанта")
  9. Алу Куол (Ирак U23 – Австралия U23)
  10. Франсиско Гонсалес Метийи ("Росарио Сентраль" – "Сентраль Кордова")
  11. Марио Балотелли ("Адана Демирспор" – "Гезтепе")

Ранее мы рассказывали, что УЕФА случайно раскрыл громкую аферу. Оказывается, Артем Милевский на два года старше, чем все думали.

Мы также сообщали, что сборная Марокко снялась с чемпионата африканских наций из-за того, что ее самолет не пустили в Алжир.