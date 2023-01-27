Найкращий матч Ярмоленка в ОАЕ: українець забив два голи за 6 хвилин (відео)
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Команда Реброва повертається у боротьбу за чемпіонство
У п’ятницю, 27 січня, у матчі 14-го туру чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів "Аль-Айн" розгромив "Аджман" із рахунком — 5:1. Героєм зустрічі став український півзахисник Андрій Ярмоленко, котрий оформив дубль. Восени Ярмоленко приїжджав у відпустку до України.
Два голи українець забив за шість хвилин. Він відіграв один тайм і був замінений головним тренером "Аль-Айна" Сергієм Ребровим у перерві.
Дивіться, як забивав Ярмоленко:
Цього сезону в чемпіонаті ОАЕ Ярмоленко зіграв у 14 матчах, на його рахунку — 7 голів та 3 результативні передачі.
Після перемоги "Аль-Айн" піднявся на четверте місце у турнірній таблиці та має добрі шанси поборотися за чемпіонство.
Турнірна таблиця чемпіонату ОАЕ:
Нагадаємо, початок повномасштабної війни застав Андрія в Лондоні, де він виступав за "Вест Хем". Влітку футболіст на правах вільного агента перебрався до Об’єднаних Арабських Еміратів. Його покликав до "Аль-Айну" Сергій Ребров.
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