Найкращий матч Ярмоленка в ОАЕ: українець забив два голи за 6 хвилин (відео)

Команда Реброва повертається у боротьбу за чемпіонство

У п’ятницю, 27 січня, у матчі 14-го туру чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів "Аль-Айн" розгромив "Аджман" із рахунком — 5:1. Героєм зустрічі став український півзахисник Андрій Ярмоленко, котрий оформив дубль. Восени Ярмоленко приїжджав у відпустку до України.

Два голи українець забив за шість хвилин. Він відіграв один тайм і був замінений головним тренером "Аль-Айна" Сергієм Ребровим у перерві.

Дивіться, як забивав Ярмоленко:

Цього сезону в чемпіонаті ОАЕ Ярмоленко зіграв у 14 матчах, на його рахунку — 7 голів та 3 результативні передачі.

Після перемоги "Аль-Айн" піднявся на четверте місце у турнірній таблиці та має добрі шанси поборотися за чемпіонство.

Турнірна таблиця чемпіонату ОАЕ:

Нагадаємо, початок повномасштабної війни застав Андрія в Лондоні, де він виступав за "Вест Хем". Влітку футболіст на правах вільного агента перебрався до Об’єднаних Арабських Еміратів. Його покликав до "Аль-Айну" Сергій Ребров.

Раніше "Телеграф" повідомляв про найганебніше взяття воріт в історії футболу, яке було зараховано в Італії. А колишній півзахисник збірної Італії Алессандро Дьяманті забив неймовірний гол у чемпіонаті Австралії.