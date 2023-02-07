Умер бывший футболист "Динамо", сыгравший 17 матчей за сборную Украины

Не стало Александра Радченко

Бывший левый защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Радченко ушел из жизни в возрасте 46 лет. Ранее сообщалось о гибели на фронте воспитанника Бело-синих.

Об этом сообщил FanDay.net со ссылкой на экс-форварда "Динамо" Виктора Леоненко. О причинах смерти бывшего спортсмена информации пока нет.

Игрок начинал карьеру в "Азовце" из Мариуполя, после чего его заметили скауты "Динамо". Всего за киевлян он провел 45 матчей, в том числе 2 матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (1:1, 1:4). Затем Александр успел поиграть за "Закарпатье" и "Днепр", который стал его главным клубом в карьере. За днепровскую команду Радченко отыграл 125 матчей и забил два мяча. Последним клубом в карьере защитника стал "Кривбасс" (27 игр).

В составе сборной Украины Радченко сыграл 17 матчей с 2002 по 2005 год.

Ранее сообщалось, что состав сборной Украины на матч с Англией в отборе на Евро-2024 выбирал Александр Петраков, который сейчас возглавляет сборную Армении. Основным кандидатом на пост главного тренера Желто-синих является Сергей Ребров.