Футболіст збірної України побив росіянина у Туреччині

Інцидент стався на турецькому зборі "Шахтаря"

Форвард "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який відзначився "промахом століття" в поточному сезоні Ліги чемпіонів, вдарив росіянина у турецькому готелі.

Про це повідомляє ВЗБІРНА на однойменному YouTube-каналі. За інформацією джерела, представники "Шахтаря" зам’яли інцидент, дбаючи про свою репутацію.

Повідомляється, що Данило, який разом із "Шахтарем" перебуває на зборі в Туреччині, у коридорі готелю зустрів п’яних росіян. Один із них, побачивши на гравці форму українського "Шахтаря", крикнув йому: "Слава росії!". Після цього українець одним ударом звалив з ніг представника рф, який прокинувся з черепно-мозковою травмою у лікарні. До речі, росіянин навіть не пам’ятав свого кривдника.

До речі, Сікан лайкнув пост в Instagram про цю історію.

Зазначимо, у поточному сезоні 21-річний Сікан зіграв 17 матчів на найвищому клубному рівні, відзначившись 6 голами та одним асистом. Також на рахунку форварда шість матчів та один гол за збірну України.

Раніше повідомлялося, що Гірники пропустили безглуздий гол після прямого удару з кутового.

Нагадаємо, українців обурив трансфер футболіста "Шахтаря" до Маямі під час війни.