"Шахтар" пропустив гол після прямого удару з кутового (відео)

Донеччани поки що йдуть без перемог у новому році

Донецький "Шахтар", який напередодні зіграв із "Лудогорцем", продовжує підготовку до другої частини сезону у Белеку (Туреччина).

У контрольному поєдинку зі словенським "Марибором" команди переможця не виявили, забивши на двох 8 м’ячів. Про це повідомляє пресслужба Гірників на своєму офіційному сайті.

Чемпіони України блискуче провели першу половину зустрічі, однак у другій 45-хвилинці втратили перевагу. Камбек чемпіонів Словенії розпочався з голу Рока Кронаветера, який прямим ударом із кутового вразив ворота Анатолія Трубіна. Не обійшлося й без активної участі Марко Божича, котрий заважав голкіперу.

Відеоогляд матчу "Шахтар" – "Марібор": (відео голу Кронаветера дивитись з 2:52)

"Шахтар" (Донецьк) – "Марибор" (Марибор) – 4:4 (3:1)

Голи: 1:0 Зубков (15), 2:0 Криськів (34), 2:1 Брнич (39), 3:1 Криськів (41), 3:2 Кронаветер (48), 3:3 Брнич (51), 4:3 Бондаренко (71), 4:4 Божич (77)

"Шахтар": Трубін, Гочолеішвілі (Козік, 66), Бондар (Глущенко, 75), Фарина (Ракіцький, 66), Михайліченко (Топалов, 75), Степаненко (к) (Роспутько, 66), Бондаренко (Тотовицький, 75), Криськів (Борячук, 75), Зубков (Ющенко, 59), Судаков (Сігеєв, 46), Траоре (Сікан, 59)

Нагадаємо, нещодавно "Марибор" розправився з київським "Динамо" (2:0), забивши Біло-Синім два м’ячі.

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