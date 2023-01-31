"Шахтар" — "Лудогорець": пряма трансляція матчу (відео)

Українці зіграють із болгарами товариський поєдинок

У вівторок, 31 січня, донецький "Шахтар" проведе третій контрольний матч на зборах у Туреччині. Раніше донецький клуб поступився австрійській "Аустрії", а потім зіграв унічию зі словенським "Копером".

Тепер суперником "гірників" у спарингу стане чемпіон Болгарії "Лудогорець".

Гра розпочнеться о 16:30 за київським часом. У нас на сайті буде відеотрансляція поєдинку.

ОНЛАЙН МАТЧУ "ШАХТЕР" — ЛУДОГОРЕЦЬ"

"Лудогорець" із міста Розград був заснований у 1945 році, але в сучасному вигляді клуб існує з початку тисячоліття. Щосезону від 2012 року "орли" виграють золоті медалі національної першості і вже здобули 11 чемпіонських титулів поспіль. Також постійно беруть участь у єврокубках: двічі грали на груповій стадії Ліги чемпіонів (у сезонах-2014/15 та 2016/17), виходили до плей-офф Ліги Європи.

Головним тренером "Лудогорця" з січня 2022 року є словенський фахівець Анте Шимунджа, під керівництвом якого грає дуже міжнародний склад. Так, одним із лідерів оборони є український захисник Ігор Пластун, а найрезультативніші футболісти – аргентинець Матіас Тісера (13 голів), ганець Бернард Текпетей та болгарин Кирило Десподов (по 10).

Раніше півзахисник "Шахтаря" Тете, який припинив контракт з донеччанами завдяки рішенню ФІФА, перейшов із французького "Ліона" в англійський "Лестер". А ось англійський "Брайтон" хоче бачити у своєму складі Миколу Матвієнка.