Ще один український футболіст може перейти у найсильнішу лігу світу

Український захисник зацікавив команду АПЛ

"Шахтар" тільки-но продав вінгера збірної України Михайла Мудрика в "Челсі", а вже почалася нова трансферна сага, пов’язана з донецькою командою.

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, англійський "Брайтон" зробив пропозицію Гірникам щодо захисника збірної України Миколи Матвієнка.

"Брайтон", яким керує колишній головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, зробив пропозицію щодо гравця у розмірі 11 млн євро. Проте донеччани хочуть набагато більше. За інформацією джерела, Гірники готові розлучитися з основним центральним захисником, який може зіграти і на фланзі оборони, за 30 млн. євро. Враховуючи принциповість донецького клубу в питанні трансферу Мудрика, то англійцям доведеться розщедритися, якщо вони хочуть отримати Миколу.

Цього сезону 26-річний Матвієнко провів на клубному рівні 19 матчів, гольовими діями гравець не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста в 11 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Мудрик вдало дебютував за "Челсі", хоч і не зумів забити "Ліверпулю" (0:0). Англійські фанати навіть заспівали про українця.