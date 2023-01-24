Еще один украинский футболист может перейти в сильнейшую лигу мира

Украинский защитник заинтересовал команлду АПЛ

"Шахтер" только-только продал вингера сборной Украины Михаила Мудрика в "Челси", а уже началась новая трансферная сага, связанная с донецкой командой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский "Брайтон" сделал предложение Горнякам по защитнику сборной Украины Николая Матвиенко.

"Брайтон", которым руководит бывший главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, сделал предложение по игроку в размере 11 млн евро. Однако дончане хотят намного больше. По информации источника, Горняки готовы расстаться с основным центральным защитником, который может сыграть и на фланге обороны, за 30 млн евро. Учитывая принципиальность донецкого клуба в вопросе трансфера Мудрика, то англичанам придется раскошелиться, если они хотят заполучить Николая.

В текущем сезоне 26-летний Матвиенко провел на клубном уровне 19 матчей, голевыми действиями игрок не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мудрик удачно дебютировал за "Челси", хоть и не сумел забить "Ливерпулю" (0:0). Английские фанаты даже спели про украинца.