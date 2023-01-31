"Шахтер" - "Лудогорец": прямая трансляция матча (видео)

Украинцы сыграют с болгарами товарищеский поединок

Во вторник, 31 января донецкий "Шахтер" проведет третий контрольный матч на сборах в Турции. Ранее донецкий клуб уступил австрийской "Аустрии", а потом сыграл вничью со словенским "Копером".

Теперь же соперником "горняков" в спарринге станет чемпион Болгарии "Лудогорец".

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени. У нас на сайте будет видеотрансляция поединка.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" — ЛУДОГОРЕЦ"

"Лудогорец" из города Разград был основан в 1945 году, но в современном виде клуб существует с начала тысячелетия. Каждый сезон от 2012 года "орлы" выиграют золотые медали национального первенства и уже получили 11 чемпионских титулов подряд. Также постоянно участвуют в еврокубках: дважды играли на групповой стадии Лиги чемпионов (в сезонах-2014/15 и 2016/17), выходили в плей-офф Лиги Европы.

Главным тренером "Лудогорца" с января 2022 года является словенский специалист Анте Шимунджа, под руководством которого играет очень интернациональный состав. Так, одним из лидеров обороны является украинский защитник Игорь Пластун, а наиболее результативные футболисты – аргентинец Матиас Тисера (13 голов), ганец Бернард Текпетей и болгарин Кирилл Десподов (по 10).

Ранее полузащитник "Шахтера" Тете, приостановивший контракт с дончанами благодаря решению ФИФА, перешел из французского "Лиона" в английский "Лестер". А вот английский "Брайтон" хочет видеть в своем составе Николая Матвиенко.