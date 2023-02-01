"Шахтер" пропустил гол после прямого удара с углового (видео)

Дончане пока идут без побед в новом году

Донецкий "Шахтер", который накануне сыграл с "Лудогорцем", продолжает подготовку ко второй части сезона в Белеке (Турция).

В контрольном поединке со словенским "Марибором" команды победителя не выявили, забив на двоих 8 мячей. Об этом сообщает пресс-служба Горняков на своем официальном сайте.

Чемпионы Украины блестяще провели первую половину встречи, однако во второй 45-минутке растеряли преимущество. Камбек чемпионов Словении начался с гола Рока Кронаветера, который прямым ударом с углового поразил ворота Анатолия Трубина. Не обошлось и без активного участия Марко Божича, который мешал голкиперу.

Видеообзор матча "Шахтер" – "Марибор": (видео гола Кронаветера смотреть с 2:52)

"Шахтер" (Донецк) – "Марибор" (Марибор) – 4:4 (3:1)

Голы: 1:0 Зубков (15), 2:0 Крискив (34), 2:1 Брныч (39), 3:1 Крискив (41), 3:2 Кронаветер (48), 3:3 Брныч (51), 4:3 Бондаренко (71), 4:4 Божич (77)

"Шахтер": Трубин, Гочолеишвили (Козик, 66), Бондарь (Глущенко, 75), Фарина (Ракицкий, 66), Михайличенко (Топалов, 75), Степаненко (к) (Роспутько, 66), Бондаренко (Тотовицкий, 75), Крыськив (Борячук, 75), Зубков (Ющенко, 59), Судаков (Сигеев, 46), Траоре (Сикан, 59)

Напомним, недавно "Марибор" расправился с киевским "Динамо" (2:0), забив Бело-синим два безответных мяча.

Ранее сообщалось, что Горняки подписали вундеркинда из Венесуэлы за 100 тысяч евро.