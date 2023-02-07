Футболист сборной Украины избил россиянина в Турции

Инцидент произошел на турецком сборе "Шахтера"

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан, который отметился "промахом века" в текущем сезоне Лиги чемпионов, ударил россиянина в турецком отеле.

Об этом сообщает ВЗБІРНА на одноименном YouTube-канале. По информации источника, представители "Шахтера" замяли инцидент, заботясь о своей репутации.

Сообщается, что Даниил, который вместе с "Шахтером" находится на сборе в Турции, в коридоре отеля встретил пьяных россиян. Один из них, увидев на игроке форму украинского "Шахтера" крикнул ему: "Слава россии!". После этого украинец одним ударом свалил с ног представителя рф, который уже очнулся с черепно-мозговой травмой в больнице. К слову, россиянин даже не помнил своего обидчика.

К слову, Сикан лайкнул пост в Instagram об этой истории.

Отметим, в текущем сезоне 21-летний Сикан сыграл 17 матчей на высшем клубном уровне, отметившись 6 голами и одним ассистом. Также на счету форварда шесть матчей и один гол за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Горняки пропустили нелепый гол после прямого удара с углового.

Напомним, украинцев возмутил трансфер футболиста "Шахтера" в Майами во время войны.