Футбольні фани погрожують вбивством українці із зовнішністю ляльки: що сталося

Дівчина народила "динамівцю" сина, а після початку повномасштабної війни в Україні пара розлучилася

Колишня дівчина словенського футболіста Беньяміна Вербича та мати його дитини, українська модель Альвіна Царенко розповіла, що їй та її синові Маю загрожують фанати. Вербич скористався правилом ФІФА для легіонерів, щоб призупинити контракт із киянами.

Відповідне інтерв’ю Царенко доступне на Fanday.net. Вона наголосила, що фанати грецького "Панатінаїкоса", де виступає Вербич, погрожують їй давно. Радикальні вболівальники клубу вважають, що українка погано впливає на словенського футболіста, результативність якого знизилася. До речі, Альвіна зараз зустрічається з футболістом іншого грецького клубу — "Олімпіакоса", що також підливає масла у вогонь.

"Фанати "Панатінаїкоса" погрожують мені давно. Але зараз вони обіцяють найняти кілера, щоб він убив мене і дитину, тому я вирішила надати цьому розголосу. Хоча я і не сприймаю їх погрози всерйоз, але краще перестрахуватися. Я знала, що після того, як я виставлю цю сторіс, на мене знову поллється хвиля негативу, але я мала це зробити, щоб показати, що це неправильно.

Чому фанати мені погрожують? Їм не подобається, що Беньямін зараз погано грає. Вони думають, що я погано впливаю на його кар’єру. Я абсолютно з цим не згодна, тому що не маю жодного відношення до Беньяміна вже давно. У мене зараз нові стосунки із новим чоловіком. Я ходжу на домашні матчі іншої грецькі команди ("Олімпіакос"), і якщо це комусь не подобається, то вибачте — звітувати я не збираюся", — заявила Царенко.

Українка часто публікує у соцмережах гарячі знімки:

Альвіна Царенко

Нагадаємо, Царенко опублікувала погрозу від грецького фаната. Він погрожував смертю їй та її синові Маю, вимагаючи, щоб вона віддала дитину Беньяміну. 29-річний словенець виступав за "Динамо" з 2018 до 2022 року. У поточному сезоні на рахунку Вербича 22 матчі на найвищому рівні, в яких він відзначився 3 голами та 2 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що англійський клуб сконфузився під час презентації футболіста "Динамо". До речі, кияни у зимове трансферне вікно попрощалися із форвардом.