Футбольные фаны угрожают убийством украинке с внешностью куклы: что произошло

Девушка родила "динамовцу" сына, а после начала полномасштабной войны в Украине пара рассталась

Бывшая девушка словенского футболиста Беньямина Вербича и мать его ребенка, украинская модель Альвина Царенко рассказала, что ей и ее сыну Маю угрожают фанаты. Вербич воспользовался правилом ФИФА для легионеров, чтобы приостановить контракт с киевлянами.

Соответствующее интервью Царенко доступно на Fanday.net. Она отметила, что фанаты греческого "Панатинаикоса", где выступает Вербич, угрожают ей давно. Радикальные болельщики клуба, считают, что украинка плохо влияет на словенского футболиста, результативность которого снизилась. К слову, Альвина сейчас встречается с футболистом другого греческого клуба — "Олимпиакоса", что также подливает масло в огонь.

"Фанаты "Панатинаикоса" угрожают мне давно. Но сейчас они обещают нанять киллера, чтобы он убил меня и ребенка, поэтому я решила придать этому огласку. Хотя я и не воспринимаю их угрозы всерьез, но лучше перестраховаться. Я знала, что после того, как я выставлю эту сторис, на меня снова польется волна негатива, но я должна была это сделать, чтобы показать, что это неправильно.

Почему фанаты мне угрожают? Им не нравится, что Беньямин сейчас плохо играет. Они думают, будто я плохо влияю на его карьеру. Я абсолютно с этим не согласна, потому что не имею никакого отношения к Беньямину уже давно. У меня сейчас новые отношения с новым мужчиной. Я хожу на домашние другой греческой команды ("Олимпиакос"), и если это кому-то не нравится, то извините – отчитываться я не собираюсь", — заявила Царенко.

Украинка часто публикует в соцсетях горячие снимки:

Альвина Царенко

Напомним Царенко опубликовала угрозу от греческого фаната. Он угрожал смертью ей и ее сыну Маю, требуя, чтобы она отдала ребенка Беньямину. 29-летний словенец выступал за "Динамо" с 2018 по 2022 год. В текущем сезоне на счету Вербича 22 матча на высшем уровне, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что английский клуб оконфузился при презентации футболиста "Динамо". К слову, киевляне в зимнее трансферное окно попрощались с форвардом.