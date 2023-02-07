В Аргентине футболист ударом с лета и в касание забил гол с центра поля (видео)

Форвард был вознагражден за рискованный удар

Голы с центра поля — довольно редкое событие в футболе. Тем не менее в прошлый уик-энд было забито сразу два таких мяча. Один — в чемпионате Шотландии, а второй — в аргентинской Примере Насьональ (второй по силе футбольный дивизион в стране).

"Телеграф" рассказывает о невероятном взятии ворот в матче между "Дефенсорез де Бельграно" и "Темперлеем" (1:1). Идеальный удар на счету форварда гостей Луиса Лопеса.

Во втором тайме при счете 0:0 Лопес решился на удар в касание, с лета из пределов центрального круга — мяч по замысловатой траектории угодил прямо в сетку ворот. Голкипер не успел среагировать на этот выстрел из-за того, что далеко вышел из ворот. Тем не менее "Дефенсорез де Бельграно" сумел отыграться, забив гол на 70-й минуте.

Видео супергола Луиса Лопеса в матче "Дефенсорез де Бельграно" — "Темперлей":

К слову, новый сезон чемпионата Аргентины только начался, и команды после ничьей расположились в середине турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что в лиге, где выступает Криштиану Роналду, медики оконфузились с эвакуацией травмированного футболиста. Недавно КриРо забил свой первый гол в Саудовской Аравии.