В Аргентині футболіст ударом з льоту і в дотик забив гол із центру поля (відео)

Форвард був винагороджений за ризикований удар

Голи з центру поля – досить рідкісна подія у футболі. Проте минулого уїк-енду було забито відразу два такі м’ячі. Один — у чемпіонаті Шотландії, а другий — в аргентинській Прімері Насьйональ (другий за силою футбольний дивізіон у країні).

"Телеграф" розповідає про неймовірне взяття воріт у матчі між "Дефенсорез де Бельграно" та "Темперлеєм" (1:1). Ідеальний удар на рахунку форварда гостей Луїса Лопеса.

У другому таймі при рахунку 0:0 Лопес зважився на удар у дотик, з льоту з меж центрального кола — м’яч по хитромудрій траєкторії влучив прямо в сітку воріт. Голкіпер не встиг зреагувати на цей постріл через те, що далеко вийшов із воріт. Проте "Дефенсорез де Бельграно" зумів відігратися, забивши гол на 70-й хвилині.

Відео супергола Луїса Лопеса у матчі "Дефенсорез де Бельграно" — "Темперлей":

До речі, новий сезон чемпіонату Аргентини тільки-но розпочався, і команди після нічиєї розташувалися в середині турнірної таблиці.

Раніше повідомлялося, що в лізі, де виступає Кріштіану Роналду, медики осоромилися з евакуацією травмованого футболіста. Нещодавно КріРо забив свій перший гол у Саудівській Аравії.