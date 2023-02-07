Забив зі своєї половини поля — розкішний гол із Шотландії (відео)

Стівен Хамфріс допоміг "Хартсу" обіграти "Данді Юнайтед"

У матчі шотландської Прем’єр-ліги було забито гол, який може сміливо претендувати на нагороду імені Пушкаша. Автором шедевра став нападник "Хартса" Стівен Хамфріс.

"Хартс" обіграв "Данді Юнайтед" — 3:1. У компенсований час гості пішли в атаку, але м’яч відібрав Хамфріс, добіг до центрального кола та потужно пробив. М’яч красивою траєкторією пролетів за комір голкіпера "Данді Юнайтед".

Наприкінці минулого року у Шотландії загинув автор найшвидшого гола в історії світового футболу. У 2017 році в матчі "Меріхіл" — "Клайдбанк" Гевін Стоукс забив прямим ударом з центру поля, м’яч влетів у ворота через 2,1 секунди після стартового свистка.

До речі, колишній півзахисник збірної Італії Алессандро Дьяманті забив неймовірний гол у першості Австралії. Він виступає за клуб "Вестерн Юнайтед".

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