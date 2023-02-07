Забил со своей половины поля - роскошный гол из Шотландии (видео)

Стивен Хамфрис помог "Хартсу" обыграть "Данди Юнайтед"

В матче шотландской Премьер-лиги был забит гол, который может смело претендовать на награду имени Пушкаша. Автором шедевра стал нападающий "Хартса" Стивен Хамфрис.

"Хартс" обыграл "Данди Юнайтед" — 3:1. В компенсированное время гости пошли в атаку, но мяч отобрал Хамфрис, добежал до центрального круга и мощно пробил. Мяч по красивой траектории пролетел за шиворот голкипера "Данди Юнайтед".

В конце прошлого года в Шотландии погиб автор самого быстрого гола в истории мирового футбола. В 2017 году в матче "Мэрихилл" — "Клайдбанк" Гевин Стоукс забил прямым ударом с центра поля, мяч влетел в ворота через 2,1 секунды после стартового свистка.

Кстати, бывший полузащитник сборной Италии Алессандро Дьяманти забил невероятный гол в первенстве Австралии. Он выступает за клуб "Вестерн Юнайтед".

Ранее "Телеграф" сообщал о самом позорном взятии ворот в истории футбола, которое было засчитано в Италии.

Напомним, украинский футболист Александр Зинченко оригинально отпраздновал гол "Арсенала".