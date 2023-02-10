Чудесное спасение в Турции: украинка с сыном 4 суток провели под обломками
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Семья несколько суток сидела под завалами разрушенного землетрясением дома
В Турции, куда накануне выехала делегация украинских дипломатов, помогать в поисках пострадавших от стихийного бедствия, спасатели вытащили из-под завалов гражданку Украины и ее 4-летнего сына. Мать с ребенком провели под габаритными бетонными глыбами четыре дня.
Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщило турецкое издание CNN Turk, обнародовав кадры счастливого спасения украинской семьи.
Предварительно известно, что после длительных разборов завалов спасателям все же удалось добраться до родившейся в Украине Елены Акгел и ее 4-летнего сына Юкселя. Мальчика смогли вытащить еще до того, как среди обломков образовалось отверстие. Позже помогли и его матери.
Пострадавшие находятся под пристальным наблюдением медиков, их жизни уже ничего не угрожает.
Напомним, как во время спасательной операции удалось извлечь из-под завалов разрушенных землетрясением домов Турции нескольких детей — видео и фото счастливого спасения активно распространялось по Сети.
"Телеграф" также сообщал, почему стихии удалось так легко разрушить тысячи турецких домов, сломав жизнь десяткам тысяч людей, и могли бы украинские постройки выдержать землетрясение такой силы.