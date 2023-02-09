Десятки украинцев до сих пор могут быть в беде: дипломаты озвучили последние новости из Турции

В общей сложности из-под завалов удалось спасти уже более сотни украинцев

После стихийного бедствия, которое всколыхнуло Турцию, делегация консулов отправилась из Украины в Стамбул, чтобы помочь нуждающимся украинцам. По предварительным данным, под завалами до сих пор могут находиться пять граждан нашего государства, еще 22 не выходят на связь.

Такую информацию в четверг, 9 февраля, на своей странице в Facebook обнародовал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко. По его словам, украинские дипломаты увезли в эпицентр трагических событий, в Турцию, вещи первой необходимости, теплую одежду и медикаменты. Уже на месте они будут заниматься координированием поисков пропавших без вести граждан, оказывать медицинскую помощь травмированным и организовывать эвакуацию из зоны, где произошла беда.

"Имеем информацию о вероятном пребывании пятерых украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения. Одна гражданка была госпитализирована. Угрозы их жизни нет", — сообщил Николенко.

Всего удалось отыскать уже 103 граждан Украины, еще 22 — пока на связь не вышли. Их поиски продолжаются, а с родными пропавших работают специалисты.

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее Турция и Сирия очнулись от мощных подземных толчков. В целом эксперты зафиксировали не менее 77 афтершоков. Число жертв и пострадавших из-за масштабных разрушений просто поразительно — погибли около 12 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, как спасателям удалось извлечь из-под завалов разрушенных землетрясением домов нескольких детей — видео и фото счастливого спасения распространили в Сети.