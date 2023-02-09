Десятки українців досі можуть бути у біді: дипломати озвучили останні новини з Туреччини

Загалом з-під завалів вдалося врятувати вже більше сотні українців

Після стихійного лиха, яке сколихнуло Туреччину, делегація консулів вирушила з України до Стамбулу, аби допомогти українцям, які того потребують. За попередніми даними, під завалами дотепер можуть перебувати п'ятеро громадян нашої держави, ще 22 не виходять на зв'язок.

Таку інформацію у четвер, 9 лютого, на своїй сторінці у Facebook оприлюднив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, українські дипломати повезли до епіцентру трагічних подій, у Туреччину, речі першої необхідності, теплий одяг і медикаменти. Вже на місці вони займатимуться координуванням пошуків громадян, які зникли безвісти, надаватимуть медичну допомогу травмованим і організовуватимуть евакуацію з зони, де сталося лихо.

"Маємо інформацію про ймовірне перебування п'ятьох українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. Одна громадянка була госпіталізована. Загрози їх життю немає", — повідомив Ніколенко.

Загалом, вдалося відшукати вже 103 громадян України, ще 22 — поки на зв'язок не вийшли. Їх пошуки тривають, а з рідними зниклих працюють спеціалісти.

Варто нагадати, що кількома днями раніше Туреччина та Сирія прокинулися від потужних підземних поштовхів. Загалом, експерти зафіксували не менше 77 афтершоків. Кількість жертв і постраждалих через масштабні руйнування просто вражаюча — загинули близько 12 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як рятувальникам вдалося дістати з-під завалів зруйнованих землетрусом будинків кількох дітей — відео та фото щасливого порятунку поширили у Мережі.