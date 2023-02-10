Землетрясение в Турции: почему так легко посыпались дома и выдержат ли украинские здания подобное

"Телеграф" разбирался, придерживались ли строители норм проектирования и рассчитаны ли на сейсмическую активность дома в Украине

В Турции и Сирии продолжается поисково-спасательная операция: после сильного землетрясения под завалами могут до сих пор оставаться люди. Число жертв стихии пока доподлинно неизвестно, по последним данным The Guardian, оно превышает 21 000 человек в обеих странах.

Интенсивные землетрясения, произошедшие утром 6 февраля, разрушили тысячи домов и целые города. Многие современные здания в режиме структурного коллапса рассыпались, как карточный домик. Поскольку в этой зоне землетрясений не было давно, энергии накопилось много, что привело к очень мощным толчкам: первому — магнитудой 7,8 балла, второму — 7,5. Это активировало другие сейсмические зоны на планете, где тектонические плиты давят друг на друга. Именно поэтому волны и вибрации почувствовали во многих странах.

Но была ли это сверхмощная магнитуда и непредсказуемая сила землетрясения? Или проблема именно в зданиях? Сегодня "Телеграф" разберется, придерживались ли строители норм проектирования, какой будет реконструкция разрушенных сооружений и способны ли украинские дома выдержать подобные землетрясения.

Сейсмическая опасность известна уже тысячи лет

Землетрясения — распространенное явление в Турции, расположенной в очень сейсмически активном регионе, где три тектонические плиты постоянно сталкиваются друг с другом под поверхностью Земли.

Зона Восточно-Анатолийского разлома, в которой произошли эти землетрясения, находится на границе между Аравийской и Анатолийской тектоническими плитами, двигающимися по отношению друг к другу со скоростью примерно 6-10 мм в год. Образующееся напряжение и деформация, накапливающиеся в этой пограничной зоне плит, высвобождаются периодическими землетрясениями, происходящими на протяжении миллионов лет. Таким образом, недавние землетрясения не являются неожиданностью.

Разрушительные землетрясения каждый раз уносят жизни многих людей

Так, в октябре 2020 года землетрясение магнитудой 7,0 балла унесло жизни более 100 человек в западном турецком городе Измир. Осенью 2011 года сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в провинции Ван на юго-востоке страны. Тогда погибли не менее 600 человек. Около 2300 домов разрушены. А в августе 1999 года в результате одного из самых страшных стихийных бедствий в истории Турции погибли более 17 000 человек. По меньшей мере, 24 000 человек получили травмы.

Несмотря на то, что о сейсмической опасности хорошо известно, в регионе много уязвимой инфраструктуры.

Несоблюдение норм конструкции

В Турции с 2018 года существуют общие требования к проектированию сейсмостойких зданий. Турецкий строительный кодекс был пересмотрен несколько раз и учитывает возможное движение почвы. Вместе с картой землетрясений он состоит из 17 глав.

Похоже, что многие из обрушившихся зданий были построены из бетона без должного сейсмического укрепления стальными стержнями. Региональные нормы свидетельствуют о том, что эти здания должны были выдерживать сильные землетрясения, без полного разрушения. Однако многие здания в Турции сложились, как карточные домики.

Похоже, что дома были построены из бетона без должного сейсмического укрепления

В Турции и других странах существует проблема нарушения сейсмических норм в строительстве. Подобные разрушения домов наблюдались в ходе прошлых землетрясений в Турции. Землетрясение 1999 года вблизи Измита привело к разрушению 20 000 зданий.

После землетрясения 2011 года, во время которого погибли сотни человек, тогдашний премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в большом количестве погибших некачественное строительство, сказав: "Муниципалитеты, строители и наблюдатели должны убедиться, что их небрежность равна убийству".

Однако у несоблюдения норм есть причина. Правительство Турции периодически объявляет так называемые строительные амнистии, вводимые с 1960 года. По сути, это легальное освобождение от уплаты штрафов за строительство без сертификатов норм безопасности.

В зонах, пострадавших от землетрясения на юге Турции, такие амнистии получили застройщики 75 тысяч зданий, утверждает глава стамбульского отделения турецкого Союза палат инженеров и Палаты архитекторов-градостроителей Пелин Пинар Гиритлиоглу.

А всего за несколько дней до последней катастрофы турецкие СМИ сообщили, что парламент намерен одобрить новый законопроект, который предоставит еще большие льготы для застройщиков зданий, построенных недавно.

Спасение в реконструкции

Несмотря на то, что турецким властям известно о большом количестве непригодных домов, эту проблему все еще трудно решить. Многие здания уже построены, и сейсмическая модернизация может быть дорогостоящей или не считаться приоритетной по сравнению с другими социально-экономическими проблемами.

Реконструкция могла бы увеличить устойчивость зданий к землетрясению

Однако реконструкция после землетрясения может дать возможность строить более безопасно. В 2019 году Турция обнародовала глобальный план разработки технических регламентов. Это должно уменьшить риски от стихийных бедствий и усилить устойчивость домов к землетрясению. Хотя новые правила воспринимаются положительно, еще неизвестно, приведут ли они к улучшению качества строительства.

Кроме значительных повреждений инфраструктуры, оба землетрясения, вероятно, повлекли за собой множество разрывов поверхности земли, разжижения почвы и оползня. Это может сделать многие территории опасными для восстановления. Землетрясения также активизировали сейсмические процессы, последствия которых могут ощущаться еще очень долго.

Возникает своеобразная "сейсмическая эпидемия", сказал итальянский специалист, профессор геофизики и вулканологии Карло Дольони изданию Corriere della Sera. По его словам, она может продлиться дни, месяцы и даже годы.

Устоят ли дома в Украине во время землетрясений?

Все новые дома в Киеве выдержат землетрясение, если речь идет о толчках по шкале интенсивности от 5 до 7 баллов. Однако такая интенсивность маловероятна.

Об этом инженер-конструктор Дмитрий Макогон сообщил в сети, опубликовав карту ОСР-2004 о вероятности сейсмической интенсивности в Украине по шкале MSK-46 (12-балльная шкала интенсивности землетрясений Медведева-Шпонхоера).

Макогон отметил, что именно этой картой пользуются инженеры при расчете конструкций зданий и сооружений.

Картой вероятности сейсмической интенсивности в Украине пользуются инженеры при расчете конструкций зданий и сооружений

В целом в Институте геофизики заверили, что землетрясения такого масштаба, как в Турции, Украине не угрожают. Земля уже давно находится в состоянии динамического деформирования. Хотя сейсмическая опасность все же существует. Ранее "Телеграф" делился тремя простыми шагами, которые спасут во время землетрясения.