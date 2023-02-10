Землетрус у Туреччині: чому так легко посипалися будинки та чи витримають українські споруди подібне

"Телеграф" розбирався, чи дотримувалися будівельники норм проєктування та чи разраховані на сейсмічну активність оселі в Україні

У Туреччині та Сирії триває пошуково-рятувальна операція: після сильного землетрусу під завалами можуть досі залишатися люди. Кількість жертв стихії поки достеменно невідома, за останніми даними The Guardian, вона перевищує 21 000 осіб в обох країнах.

Інтенсивні землетруси, які сталися вранці 6 лютого, зруйнували тисячі будинків та цілі міста. Багато сучасних будівель у режимі структурного колапсу розсипалися, мов солом'яна хатка. Оскільки у цій зоні землетрусів не було давно, енергії накопичилося багато, що призвело до дуже потужних поштовхів: першого — магнітудою 7,8 бала, другого — 7,5. Це активувало інші сейсмічні зони на планеті, де тектонічні плити тиснуть одна на одну. Саме тому хвилі та вібрації відчулися у багатьох країнах.

Та чи була це надпотужна магнітуда та непередбачувана сила землетрусу? Чи проблема саме в будівлях? Сьогодні "Телеграф" розбереться, чи дотримувалися будівельники норм проєктування, якою буде реконструкція зруйнованих споруд та чи здатні українські оселі витримати подібні землетруси.

Сейсмічна небезпека відома вже тисячі років

Землетруси є поширеним явищем у Туреччині, яка розташована у дуже сейсмічно активному регіоні, де три тектонічні плити постійно стикаються одна з одною під поверхнею Землі.

Зона Східно-Анатолійського розлому, в якій відбулися ці землетруси, знаходиться на межі між Аравійською та Анатолійською тектонічними плитами, які рухаються одна повз одну зі швидкістю приблизно 6-10 мм на рік. Утворювана напруга та деформація, які накопичуються в цій прикордонній зоні плит, вивільняються періодичними землетрусами, що відбуваються протягом мільйонів років. Таким чином, нещодавні землетруси не є несподіванкою.

Руйнівні землетруси щоразу уносять життя багатьох людей

Так, у жовтні 2020 року землетрус магнітудою 7,0 бала забрав життя понад 100 людей у ​​західному турецькому місті Ізмір. Восени 2011 року сильний землетрус магнітудою 7,2 стався у провінції Ван на південному сході країни. Тоді загинуло не менше 600 людей. Майже 2300 будинків зруйновано. А у серпні 1999 року внаслідок одного з найстрашніших стихійних лих в історії Туреччини загинуло понад 17 000 людей. Щонайменше 24 000 осіб отримали травми.

Попри те, що про сейсмічну небезпеку добре відомо, регіон містить багато вразливої ​​інфраструктури.

Недотримання норм конструкції

В Туреччині від 2018 року існують загальні вимоги до проєктування сейсмостійких будівель. Турецький будівельний кодекс був переглянутий декілька разів та враховує можливий рух ґрунту. Разом з картою землетрусів він складається з 17 розділів.

Та схоже, що багато з обвалених будівель були побудовані з бетону без належного сейсмічного зміцнення сталевими стрижнями. Регіональні норми свідчать про те, що ці будівлі мали витримувати сильні землетруси, не зазнаючи повного руйнування. Натомість багато будинків у Туреччині склалися, як карткові хатки.

Схоже, що споруди були побудовані з бетону без належного сейсмічного зміцнення

У Туреччині та інших країнах існує невигадана проблема порушення безпечного будівництва та сейсмічних норм. Подібні руйнування будинків спостерігалися під час минулих землетрусів у Туреччині. Землетрус 1999 року поблизу Ізміта призвів до зруйнування 20 000 будівель.

Після землетрусу 2011 року, під час якого загинули сотні людей, тодішній прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив у великій кількості загиблих неякісне будівництво, сказавши: "Муніципалітети, будівельники та наглядачі тепер повинні переконатися, що їхня недбалість дорівнює вбивству".

Однак недотримання цих норм має причину. Уряд Туреччини періодично видає так звані будівельні амністії, що запроваджувалися від 1960 року. По суті, це легальне звільнення від сплати штрафів за будівництво без сертифікатів норм безпеки.

У зонах, які постраждали від землетрусу на півдні Туреччини, такі амністії отримали забудовники 75 тисяч будівель, стверджує голова стамбульського відділення турецької Спілки палат інженерів та Палати архітекторів-містобудівників Пелін Пінар Гірітліоглу.

А лише за кілька днів до останньої катастрофи турецькі ЗМІ повідомили, що парламент має намір схвалити новий законопроєкт, який надасть ще більші пільги для забудовників будівель, зведених нещодавно.

Порятунок у реконструкції

Попри те, що турецькій владі відомо про велику кількість непридатних будівель, цю проблему все ще важко вирішити. Багато будівель уже побудовано, і сейсмічна модернізація може бути дорогою або не вважатися пріоритетною порівняно з іншими соціально-економічними проблемами.

Реконструкція може посилити стійкість будинків до землетрусу

Однак реконструкція після землетрусу може дати можливість відбудувати все більш безпечно. У 2019 році Туреччина оприлюднила глобальний план про розробку технічних регламентів. Це має зменшити ризики від стихійних лих та посилити стійкість будинків до струсу. Хоча нові правила сприймаються позитивно, ще невідомо, чи призведуть вони до справжнього покращення якості будівництва.

Окрім значних пошкоджень інфраструктури, обидва землетруси, ймовірно, спричинили безліч розривів поверхні землі, розрідження ґрунту та зсуви. Це може зробити багато територій небезпечними для відновлення. Землетруси також активізували сейсмічні процеси, наслідки яких можуть відчуватися ще дуже довго.

Виникає своєрідна "сейсмічна епідемія", сказав італійський фахівець, професор геофізики та вулканології Карло Дольоні виданню Corriere della Sera. За його словами, вона може тривати днями, місяцями та навіть роками.

Чи встоять будинки в Україні під час землетрусів?

Всі нові будинки в Києві витримають землетрус, якщо йдеться про поштовхи за шкалою інтенсивності від 5 до 7 балів. Проте така інтенсивність є малоймовірною.

Про це інженер-конструктор Дмитро Макогон повідомив у мережі, опублікувавши мапу ОСР-2004 щодо ймовірності сейсмічної інтенсивності в Україні за шкалою MSK-46 (12-бальна шкала інтенсивності землетрусів Медведєва-Шпонхоєра).

Макогон зауважив, що саме цією мапою користуються інженери під час розрахунку конструкцій будинків і споруд.

Мапою ймовірності сейсмічної інтенсивності в Україні користуються інженери під час розрахунку конструкцій будинків і споруд

Загалом в Інституті геофізики запевнили, що землетруси подібного масштабу, як в Туреччині, Україні не загрожують. Земля вже давно перебуває у стані динамічного деформування. Хоча сейсмічна небезпека все ж існує. Раніше "Телеграф" ділився трьома простими кроками, що врятують під час землетрусу.