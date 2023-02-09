Жертви землетрусів під завалами в’язали гачком і пили дощову воду. 7 випадків чудового порятунку

Рекордсменам виживання під завалами пощастило опинитися під час перших поштовхів у безпосередній близькості до їжі

За останні 400 років від землетрусів та їхніх наслідків загинуло понад 13 млн людей у всьому світі. Нещодавній землетрус у Туреччині забрав понад 8 тис. життів. Але трапляються й дива. Так, через 29 годин після катаклізму рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів чотирьох дітей, яким пощастило залишитися цілими та відносно неушкодженими. "Телеграф" згадує інші чудові випадки порятунку жертв землетрусів.

Вік порятунку — не завада

Найбільш літньою жертвою землетрусу, яку рятувальникам вдавалося витягти з-під завалів, прийнято вважати 98-річну італійку Марію Д’Антуоно. Її виявили через 30 годин у ліжку під руїнами власного будинку у провінції Абруццо, майже повністю зруйнованого стихією. На запитання, що вона робила весь цей час, жінка відповіла, що в’язала гачком. Насамперед після порятунку старенька сеньйора з’їла крекер і попросила дати їй зачесатися перед записом інтерв’ю на ТБ.

Коли 26 грудня 2003 року в іранській провінції Керман стався землетрус потужністю 6,3 бала за шкалою Ріхтера, міста Бама та Барават виявилися зруйнованими на 90%. 90-річну Шахр-Бану Мазандарані (за іншими даними, жінці було 97) виявили спеціально навчені собаки-нишпорки. Через три години рятувальники змогли почути слабкий голос, потім помітили руку, що стирчала з-під завалів.

Пані Мазандарані вважає, що її врятувала божа милість

Мазандарані провела під уламками свого будинку вісім діб, але не отримала жодної подряпини. Жінці вдалося вижити завдяки меблям, які в момент удару стихії склалися у вигляді укриття, куди вільно надходило повітря. Але у своєму порятунку вона побачила божу волю. Попри те, що врятована перебувала у стані шоку, насамперед попросила чаю. А у лікарні написала вірш.

Ще один рекорд виживання під завалами поставили дві літні японки.

Страшний землетрус, що обрушився на Японію 11 березня 2011 року, викликав цунамі заввишки більш як десяти метрів і призвів до загибелі понад 20 тис. людей. Через 10 днів після катаклізму рятувальники дістали з-під завалів будинку в Ісіномакі (префектура Міягі) 80-річну жінку – у стані крайнього виснаження, але живу. Тоді ж на північному сході країни, в місті Оцуті, рятувальники розкопали 70-річну японку, яка провела в пастці чотири доби.

Диво в Гаїті

Але виявляється, 10 днів в очікуванні порятунку – це ще не межа.

Коли в січні 2010 року узбережжя Гаїті струснули два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 балів, 250 тис. будинків виявилися зруйнованими, загинули загалом 212 тис. осіб, а всього постраждали понад 3 млн чоловік. 28-річниого торговця рисом Евана Мунці рятувальники знайшли під завалами одного з ринків у столиці Гаїті Порт-о-Пренсі майже через місяць після катаклізму, 9 лютого. На той момент пошукові роботи вже офіційно були зупинені. За словами лікарів, чоловік був вкрай виснажений і зневоднений, рани на ногах, які він отримав під час катастрофи, загноїлись.

Сам Мунці запевняв, що хтось приносив йому воду, доки він залишався під завалами, пише Daily Mail. Вочевидь, у чоловіка були під рукою якісь запаси води, які дозволили йому виживати серед руїн протягом 27 днів.

Гаїтянському торговцю рисом Еванові Мунці пощастило опинитися під уламками разом із товаром

Принаймні саме так вдалося вижити 23-річному гаїтянину Вісмонду Ексантусу, який провів під завалами продуктового магазину 11 днів. За словами рятувальників, врятований міг самостійно рухатися та розмовляти. В інших випадках людей рятувала дощова вода.

Тоді ж було поставлено ще один рекорд — у зруйнованому Жакмелі на півдні Гаїті французькі рятувальники звільнили з-під завалів дівчинку Елізабет 23-х днів від народження. Мама дівчинки розповіла рятувальникам, що під час землетрусу не встигла винести дитину з приватного будинку і вказала місце, де слід шукати немовля. Рятувальники добиралися до неї понад сім годин і дістали живу й неушкоджену.

А наймасовіший випадок порятунку стався 16 травня 2008 року, коли вдалося врятувати 360 дітей, які провели під уламками будівлі школи в китайській провінції Сичуань понад 80 годин.

Як пережити землетрус

За словами експертів, найбезпечніший поверх у будівлі – перший, оскільки дозволяє швидко покинути приміщення. Але якщо довелося залишитись у будівлі, займіть безпечне місце. Найкраще перечекати підземні поштовхи біля внутрішньої стіни, у кутку, у внутрішньому стінному отворі або біля несучої опори будівлі. Але намагайтеся триматися якнайдалі від перегородок, вікон і важких меблів. Якщо в господарстві є масивний стіл, ховайтеся під стільницю — вона захистить вас від предметів, що падають зверху. Також для цих цілей підійде ліжко.

Нагадаємо, що раніше ми дізналися, куди в Україні докотилася луна землетрусів у Туреччині.