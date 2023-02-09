Жертви землетрусів під завалами в’язали гачком і пили дощову воду. 7 випадків чудового порятунку
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Рекордсменам виживання під завалами пощастило опинитися під час перших поштовхів у безпосередній близькості до їжі
За останні 400 років від землетрусів та їхніх наслідків загинуло понад 13 млн людей у всьому світі. Нещодавній землетрус у Туреччині забрав понад 8 тис. життів. Але трапляються й дива. Так, через 29 годин після катаклізму рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів чотирьох дітей, яким пощастило залишитися цілими та відносно неушкодженими. "Телеграф" згадує інші чудові випадки порятунку жертв землетрусів.
Вік порятунку — не завада
Найбільш літньою жертвою землетрусу, яку рятувальникам вдавалося витягти з-під завалів, прийнято вважати 98-річну італійку Марію Д’Антуоно. Її виявили через 30 годин у ліжку під руїнами власного будинку у провінції Абруццо, майже повністю зруйнованого стихією. На запитання, що вона робила весь цей час, жінка відповіла, що в’язала гачком. Насамперед після порятунку старенька сеньйора з’їла крекер і попросила дати їй зачесатися перед записом інтерв’ю на ТБ.
Коли 26 грудня 2003 року в іранській провінції Керман стався землетрус потужністю 6,3 бала за шкалою Ріхтера, міста Бама та Барават виявилися зруйнованими на 90%. 90-річну Шахр-Бану Мазандарані (за іншими даними, жінці було 97) виявили спеціально навчені собаки-нишпорки. Через три години рятувальники змогли почути слабкий голос, потім помітили руку, що стирчала з-під завалів.
Мазандарані провела під уламками свого будинку вісім діб, але не отримала жодної подряпини. Жінці вдалося вижити завдяки меблям, які в момент удару стихії склалися у вигляді укриття, куди вільно надходило повітря. Але у своєму порятунку вона побачила божу волю. Попри те, що врятована перебувала у стані шоку, насамперед попросила чаю. А у лікарні написала вірш.
Ще один рекорд виживання під завалами поставили дві літні японки.
Страшний землетрус, що обрушився на Японію 11 березня 2011 року, викликав цунамі заввишки більш як десяти метрів і призвів до загибелі понад 20 тис. людей. Через 10 днів після катаклізму рятувальники дістали з-під завалів будинку в Ісіномакі (префектура Міягі) 80-річну жінку – у стані крайнього виснаження, але живу. Тоді ж на північному сході країни, в місті Оцуті, рятувальники розкопали 70-річну японку, яка провела в пастці чотири доби.
Диво в Гаїті
Але виявляється, 10 днів в очікуванні порятунку – це ще не межа.
Коли в січні 2010 року узбережжя Гаїті струснули два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 балів, 250 тис. будинків виявилися зруйнованими, загинули загалом 212 тис. осіб, а всього постраждали понад 3 млн чоловік. 28-річниого торговця рисом Евана Мунці рятувальники знайшли під завалами одного з ринків у столиці Гаїті Порт-о-Пренсі майже через місяць після катаклізму, 9 лютого. На той момент пошукові роботи вже офіційно були зупинені. За словами лікарів, чоловік був вкрай виснажений і зневоднений, рани на ногах, які він отримав під час катастрофи, загноїлись.
Сам Мунці запевняв, що хтось приносив йому воду, доки він залишався під завалами, пише Daily Mail. Вочевидь, у чоловіка були під рукою якісь запаси води, які дозволили йому виживати серед руїн протягом 27 днів.
Принаймні саме так вдалося вижити 23-річному гаїтянину Вісмонду Ексантусу, який провів під завалами продуктового магазину 11 днів. За словами рятувальників, врятований міг самостійно рухатися та розмовляти. В інших випадках людей рятувала дощова вода.
Тоді ж було поставлено ще один рекорд — у зруйнованому Жакмелі на півдні Гаїті французькі рятувальники звільнили з-під завалів дівчинку Елізабет 23-х днів від народження. Мама дівчинки розповіла рятувальникам, що під час землетрусу не встигла винести дитину з приватного будинку і вказала місце, де слід шукати немовля. Рятувальники добиралися до неї понад сім годин і дістали живу й неушкоджену.
А наймасовіший випадок порятунку стався 16 травня 2008 року, коли вдалося врятувати 360 дітей, які провели під уламками будівлі школи в китайській провінції Сичуань понад 80 годин.
Як пережити землетрус
За словами експертів, найбезпечніший поверх у будівлі – перший, оскільки дозволяє швидко покинути приміщення. Але якщо довелося залишитись у будівлі, займіть безпечне місце. Найкраще перечекати підземні поштовхи біля внутрішньої стіни, у кутку, у внутрішньому стінному отворі або біля несучої опори будівлі. Але намагайтеся триматися якнайдалі від перегородок, вікон і важких меблів. Якщо в господарстві є масивний стіл, ховайтеся під стільницю — вона захистить вас від предметів, що падають зверху. Також для цих цілей підійде ліжко.
Нагадаємо, що раніше ми дізналися, куди в Україні докотилася луна землетрусів у Туреччині.