Жертвы землетрясений под завалами вязали крючком и пили дождевую воду. 7 случаев чудесного спасения

Рекордсменам выживания под завалами повезло оказаться во время первых толчков в непосредственной близости от еды

За последние 400 лет от землетрясений и их последствий погибли более 13 млн человек по всему миру. Недавнее землетрясение в Турции унесло более 8 тыс. жизней. Но случаются и чудеса. Так, спустя 29 часов после катаклизма спасателям удалось спасти из-под завалов четверых детей, которым повезло остаться целыми и относительно невредимыми. "Телеграф" вспоминает другие чудесные случаи спасения жертв землетрясений.

Возраст спасению — не помеха

Самой возрастной жертве землетрясения, которую спасателям удавалось вытащить из-под завалов, принято считать 98-летнюю итальянку Марию Д'Антуоно. Ее обнаружили спустя 30 часов в кровати под развалинами собственного дома в провинции Абруццо, почти целиком разрушенного стихией. На вопрос, что она делала все это время, женщина ответила, что вязала крючком. Первым делом после спасения престарелая сеньора съела крекер и попросила дать ей причесаться перед записью интервью для ТВ.

Когда 26 декабря 2003 года в иранской провинции Керман произошло землетрясение мощностью 6,3 балла по шкале Рихтера, города Бама и Барават оказались разрушенными на 90%. 90-летнюю Шахр-Бану Мазандарани (по другим данным, женщине было 97) обнаружили специально обученные ищейки. Спустя три часа спасатели смогли расслышать слабый голос, затем заметили руку, торчащую из-под завалов.

Госпожа Мазандарани считает, что ее спасла божья милость

Мазандарани провела под обломками своего дома восемь суток, но не получила ни единой царапины. Женщине удалось выжить благодаря мебели, которая в момент удара стихии сложилась в виде укрытия, куда свободно поступал воздух. Но в своем спасении она увидела божью волю. Несмотря на то, что спасенная пребывала в состоянии шока, первым делом попросила чаю. А в больнице написала стихотворение.

Еще один рекорд выживания под завалами поставили две пожилые японки.

Страшное землетрясение, обрушившееся на Страну восходящего солнца 11 марта 2011 года, вызвало цунами высотой более 10 метров и привело к гибели более 20 тыс. человек. Через 10 дней после катаклизма спасатели достали из-под завалов дома в Исиномаки (префектура Мияги) 80-летнюю женщину – в состоянии крайнего истощения, но главное, живую. Тогда же на северо-востоке страны, в городе Оцути спасатели раскопали 70-летнюю японку, которая провела в западне четверо суток.

Чудо в Гаити

Но оказывается, 10 дней в ожидании спасения – это не предел.

Когда в январе 2010 года побережье Гаити тряхнули два землетрясения магнитудой 7,0 и 5,9 баллов, 250 тыс. домов оказались разрушенными, погибли в общей сложности 212 тыс. человек, а всего пострадали свыше 3 млн. 28-летний торговец рисом Эван Мунци был обнаружен спасателями под завалами одного из рынков в столице Гаити Порт-о-Пренсе спустя почти месяц после катаклизма, 9 февраля. На тот момент поисковые работы были уже официально остановлены. По словам врачей, мужчина был крайне истощен и обезвожен, раны на ногах, которые он получил во время катастрофы, загноились.

Сам Мунци уверял, что кто-то приносил ему воду, пока он оставался под завалами, пишет Daily Mail. Очевидно, у мужчины оставались под рукой какие-то запасы воды, которые и позволили ему оставаться в живых в течение долгих 27 дней.

Гаитянскому торговцу рисом Эвану Мунци повезло оказаться под обломками вместе с товаром

По крайней мере, именно так удалось выжить 23-летнему гаитянину Висмонду Эксантусу, который провел под завалами продуктового магазина 11 дней. По словам спасателей, спасенный мог самостоятельно двигаться и разговаривать. В других случаях людей спасала скопившаяся дождевая вода.

Тогда же был поставлен еще один рекорд – в разрушенном Жакмеле на юге Гаити французские спасатели освободили из-под завалов девочку Элизабет 23-х дней отроду. Мама девочки рассказала спасателям, что во время землетрясения она не успела вынести ребенка из частного дома и указала место, где следовало искать малышку. Спасатели добирались к ней свыше семи часов и достали живой и невредимой.

А самый массовый случай спасения произошел 16 мая 2008 года, когда удалось спасти 360 детей, которые провели под обломками здания школы в китайской провинции Сычуань более 80 часов.

Как пережить землетрясение

По словам экспертов, самый безопасный этаж в здании – первый, так как позволяет быстро покинуть помещение. Но если пришлось остаться в здании, займите безопасное место. Лучше всего переждать подземные толчки у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Но старайтесь держаться подальше от перегородок, окон и тяжелой мебели. Если в хозяйстве есть массивный стол, спрячьтесь под столешницу – она защитит вас от падающих сверху предметов. Также для этих целей подойдет кровать.

Напомним, что ранее мы узнали, куда в Украине докатилось эхо землетрясений в Турции.