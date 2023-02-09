В Варшаве начали с дворцов, а в Лондоне – с парков. Как восстанавливали города Европы после войны

Дольше всего в руинах лежал немецкий Дрезден – город отстроили только через 60 лет

Агрессор продолжает планомерно разрушать города Украины. Только за последнюю неделю оккупанты били ракетами по жилым домам в Харькове, Краматорске, Херсоне и других городах. Ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре с начала вторжения рф, оценивается в 138 млрд долларов.

Теперь нам придется долгие годы отстраивать разрушенные города. После Второй мировой войны полякам потребовалось 20 лет, чтобы вернуть Варшаве довоенный облик, а в Дрездене руины стояли вплоть до падения Берлинской стены.

"Телеграф" вспоминает, как отстраивались европейские города, которые подверглись наиболее варварским бомбардировкам во время Второй мировой.

Варшава. Пришлось восстанавливать 90% города

Разрушение города началось с 28-дневной осады Варшавы в 1939 году и достигло своего апогея при подавлении Варшавского восстания в 1945-м. В историческом центре города из 260 каменных домов уцелели только шесть, в целом Варшава была разрушена на 85%. Нацисты уничтожили 72% жилых домов, но больше всего пострадали промышленная инфраструктура и исторические объекты города.

После такого апокалипсиса власти даже подумывали о том, чтобы перенести столицу в Краков, Лодзь или Познань, но затем было решено восстановить город. На это потребовалось более 20 лет.

Ян Захватович придал отстроенной Варшаве вид средневекового града

Главным реставратором Варшавы стал Ян Захватович (1990-1983), который 14 февраля 1945 года возглавил "Администрацию восстановления столицы" – в нее вошло более 1,4 тыс. архитекторов, историков, урбанистов, социологов, экономистов и так далее. Для начала они занялись инвентаризацией потерь, а на развалинах самых ценных исторических построек разместили информационные таблички. За шесть месяцев, к августу 1945-го, удалось разобрать свыше 700 тыс. кубометров развалин и восстановить первый памятник — Николаю Копернику.

Работе администрации немало помогли архивы Центрального бюро инвентаризации памятников, которые Захватовичу удалось спасти в оккупированной Варшаве. Также по проекту Захватовича в 1948—1950 гг. был восстановлен Дворец Потоцких, намеренно разрушенный немцами после Варшавского восстания.

"Захватович убеждал как представителей власти, так и реставраторов с архитекторами, что в порядке исключения допустимо полное восстановление уничтоженных во время войны польских памятников, прежде всего в столице Польши. Он мотивировал это патриотическими соображениями: "Народ и памятники его культуры ‒ это одно целое", — писали Ежи Маевский и Томаш Маркевич в книге "Мы строим новый дом".

Король Сигизмунд недолго оставался поверженным: памятники восстановили в первую очередь

В итоге восстановленный исторический центр Варшавы стал намного больше похожим на средневековый град по планировке и виду зданий, нежели до уничтожения. Были восстановлены Королевский замок, Кафедральный собор Святого Яна, площадь Старого города, от которой среди руин остались только стены двух зданий, и многие другие исторические объекты.

Как уникальный пример достоверного восстановления и реконструкции уничтоженного наследия, 2 сентября 1980 года Старый город Варшавы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дрезден. Энтузиасты сохранили каждый старинный камень

В отличие от Варшавы, восстановление Дрездена растянулось на многие годы и завершилось уже только после объединения Германии.

И это при том, что бомбардировка союзной авиацией Дрездена уничтожила "всего лишь" около четверти промышленных предприятий города и порядка половины остальных зданий – в общей сложности 12 тыс. объектов, согласно отчету дрезденской полиции, составленному вскоре после налетов. Если говорить о зданиях исторического и культурного значения, пострадали три театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен и еще порядка полусотни строений. Если говорить о жилом фонде, то уцелела примерно половина домов.

К счастью, в Дрездене почти целиком сохранилась городская инфраструктура — дороги, водопровод, канализация. Так, уже в мае 1945-го в окрестностях города восстановили подачу электричества и газа, запустили движение трамваев. А летом городские власти сформировали "Комитет по реконструкции города Дрезден".

Если бы не сопротивление дрезденской интеллигенции, то Дрездену вряд ли удалось бы сохранить свой довоенный облик – коммунистические власти собирались застроить город типовыми "новоделами". Так что спасение уцелевших артефактов из разрушенных дворцов и храмов было полностью общественной инициативой. Чтобы восстановить исторический центр, в Дрезден съехались архитекторы, реставраторы и скульпторы со всей Саксонии.

Первым делом добровольцы расчистили руины исторического центра и вывезли за город все, что осталось от зданий исторического значения. Таким образом удалось сохранить уникальные материалы, из которых возводились здания.

Уже в 1948 году заново открылся городской театр, затем началось восстановление музея-галереи Цвингера, которые пришлось собирать заново буквально по кусочкам. Но все равно работы двигались очень медленно – в 1957 году центр города все еще представлял собой руины. А пустыри в центре Дрездена оставались вплоть до объединения Германии, их активная застройка и благоустройство начались только после падения стены.

Церковь Фрауэнкирхе на долгие годы стала символом разрушения Дрездена

Дольше всего лежала в руинах церковь Фрауэнкирхе. До падения Берлинской стены она считалась символом разрушения Дрездена, а после – возрождения города. Полная реставрация Фрауэнкирхе обошлась в сумму порядка 200 млн евро, причем все это были добровольные пожертвования, и завершилась только в 2005 году. А сразу после этого началось воссоздание целых кварталов окружающей церковь исторической застройки, ради чего сносили целые здания, построенные во времена ГДР.

Лондон. Через 10 лет здесь будет город-сад

С сентября 1940 года по май 1941-го люфтваффе бомбили столицу Великобритании 57 ночей подряд. Основной удар пришелся на район Ист-Энда, где были сосредоточены заводы и портовые доки, в результате 1,5 миллиона жителей Лондона остались без крыши над головой.

Первым делом власти восстановили подачу электричества и воды, причем всего за неделю – это позволило сразу же приступить к вывозу строительного мусора. Но возрождение Лондона началось не с реконструкции разрушенного исторического центра, как в случае с другими городами, а с расширения зеленых зон. В результате парки, сельскохозяйственные угодья и места отдыха на свежем воздухе удалось увеличить на 15%.

Таким образом в городе, который и до разрушения пользовался дурной славой из-за смога (лондонцы отапливали свои дома и квартиры углем) стало легче дышать. Кроме того, зазеленевший город оказал положительный психологический эффект на строителей, которые отстраивали Лондон заново. К слову, мало кто знает, что большой вклад в его восстановление внесли ямайцы – порядка 5 тыс. граждан Ямайки попросили британские власти предоставить им возможность легализироваться в обмен на помощь.

1,5 миллиона лондонцев остались без крыши над головой

Правда, ямайцы были не единственными, кто пришел на помощь послевоенной Британии – к восстановлению разрушенных городов подключились все цивилизованные страны. И это не считая репараций от Германии, которые Лондон получил в виде промышленных активов. Огромные доли в уцелевших немецких заводах и фабриках позволили Британии почти безвозмездно получать тысячи категорий товаров, от строительных материалов до автомобилей.

Концепция возрождения города предполагала также перепланировку окраин. Город начал разрастаться, возникли новые жилые массивы – Лансбери, Лафборо и Барбикан, возведенный на развалинах промышленных зданий. Жилые дома, дороги, мосты, туннели и другая инфраструктура возводились по самым современным (конечно же, по меркам конца 1940-х годов) технологиям.

Таким образом, отстроить Лондон заново, причем в куда более комфортном и современном виде, чем до разрушения, удалось за каких-то десять лет.

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