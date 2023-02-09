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В Варшаве начали с дворцов, а в Лондоне – с парков. Как восстанавливали города Европы после войны

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
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Вид на разрушенный Дрезден с городской ратуши, 1945 год Новость обновлена 09 февраля 2023, 09:44
Вид на разрушенный Дрезден с городской ратуши, 1945 год. Фото Universal History Archive

Дольше всего в руинах лежал немецкий Дрезден – город отстроили только через 60 лет

Агрессор продолжает планомерно разрушать города Украины. Только за последнюю неделю оккупанты били ракетами по жилым домам в Харькове, Краматорске, Херсоне и других городах. Ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре с начала вторжения рф, оценивается в 138 млрд долларов.

Теперь нам придется долгие годы отстраивать разрушенные города. После Второй мировой войны полякам потребовалось 20 лет, чтобы вернуть Варшаве довоенный облик, а в Дрездене руины стояли вплоть до падения Берлинской стены.

"Телеграф" вспоминает, как отстраивались европейские города, которые подверглись наиболее варварским бомбардировкам во время Второй мировой.

Варшава. Пришлось восстанавливать 90% города

Разрушение города началось с 28-дневной осады Варшавы в 1939 году и достигло своего апогея при подавлении Варшавского восстания в 1945-м. В историческом центре города из 260 каменных домов уцелели только шесть, в целом Варшава была разрушена на 85%. Нацисты уничтожили 72% жилых домов, но больше всего пострадали промышленная инфраструктура и исторические объекты города.

После такого апокалипсиса власти даже подумывали о том, чтобы перенести столицу в Краков, Лодзь или Познань, но затем было решено восстановить город. На это потребовалось более 20 лет.

Ян Захватович
Ян Захватович придал отстроенной Варшаве вид средневекового града

Главным реставратором Варшавы стал Ян Захватович (1990-1983), который 14 февраля 1945 года возглавил "Администрацию восстановления столицы" – в нее вошло более 1,4 тыс. архитекторов, историков, урбанистов, социологов, экономистов и так далее. Для начала они занялись инвентаризацией потерь, а на развалинах самых ценных исторических построек разместили информационные таблички. За шесть месяцев, к августу 1945-го, удалось разобрать свыше 700 тыс. кубометров развалин и восстановить первый памятник — Николаю Копернику.

Работе администрации немало помогли архивы Центрального бюро инвентаризации памятников, которые Захватовичу удалось спасти в оккупированной Варшаве. Также по проекту Захватовича в 1948—1950 гг. был восстановлен Дворец Потоцких, намеренно разрушенный немцами после Варшавского восстания.

"Захватович убеждал как представителей власти, так и реставраторов с архитекторами, что в порядке исключения допустимо полное восстановление уничтоженных во время войны польских памятников, прежде всего в столице Польши. Он мотивировал это патриотическими соображениями: "Народ и памятники его культуры ‒ это одно целое", — писали Ежи Маевский и Томаш Маркевич в книге "Мы строим новый дом".

Статуя короля Сигизмунда
Король Сигизмунд недолго оставался поверженным: памятники восстановили в первую очередь

В итоге восстановленный исторический центр Варшавы стал намного больше похожим на средневековый град по планировке и виду зданий, нежели до уничтожения. Были восстановлены Королевский замок, Кафедральный собор Святого Яна, площадь Старого города, от которой среди руин остались только стены двух зданий, и многие другие исторические объекты.

Как уникальный пример достоверного восстановления и реконструкции уничтоженного наследия, 2 сентября 1980 года Старый город Варшавы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дрезден. Энтузиасты сохранили каждый старинный камень

В отличие от Варшавы, восстановление Дрездена растянулось на многие годы и завершилось уже только после объединения Германии.

И это при том, что бомбардировка союзной авиацией Дрездена уничтожила "всего лишь" около четверти промышленных предприятий города и порядка половины остальных зданий – в общей сложности 12 тыс. объектов, согласно отчету дрезденской полиции, составленному вскоре после налетов. Если говорить о зданиях исторического и культурного значения, пострадали три театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен и еще порядка полусотни строений. Если говорить о жилом фонде, то уцелела примерно половина домов.

К счастью, в Дрездене почти целиком сохранилась городская инфраструктура — дороги, водопровод, канализация. Так, уже в мае 1945-го в окрестностях города восстановили подачу электричества и газа, запустили движение трамваев. А летом городские власти сформировали "Комитет по реконструкции города Дрезден".

Если бы не сопротивление дрезденской интеллигенции, то Дрездену вряд ли удалось бы сохранить свой довоенный облик – коммунистические власти собирались застроить город типовыми "новоделами". Так что спасение уцелевших артефактов из разрушенных дворцов и храмов было полностью общественной инициативой. Чтобы восстановить исторический центр, в Дрезден съехались архитекторы, реставраторы и скульпторы со всей Саксонии.

Первым делом добровольцы расчистили руины исторического центра и вывезли за город все, что осталось от зданий исторического значения. Таким образом удалось сохранить уникальные материалы, из которых возводились здания.

Уже в 1948 году заново открылся городской театр, затем началось восстановление музея-галереи Цвингера, которые пришлось собирать заново буквально по кусочкам. Но все равно работы двигались очень медленно – в 1957 году центр города все еще представлял собой руины. А пустыри в центре Дрездена оставались вплоть до объединения Германии, их активная застройка и благоустройство начались только после падения стены.

Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене
Церковь Фрауэнкирхе на долгие годы стала символом разрушения Дрездена

Дольше всего лежала в руинах церковь Фрауэнкирхе. До падения Берлинской стены она считалась символом разрушения Дрездена, а после – возрождения города. Полная реставрация Фрауэнкирхе обошлась в сумму порядка 200 млн евро, причем все это были добровольные пожертвования, и завершилась только в 2005 году. А сразу после этого началось воссоздание целых кварталов окружающей церковь исторической застройки, ради чего сносили целые здания, построенные во времена ГДР.

Лондон. Через 10 лет здесь будет город-сад

С сентября 1940 года по май 1941-го люфтваффе бомбили столицу Великобритании 57 ночей подряд. Основной удар пришелся на район Ист-Энда, где были сосредоточены заводы и портовые доки, в результате 1,5 миллиона жителей Лондона остались без крыши над головой.

Первым делом власти восстановили подачу электричества и воды, причем всего за неделю – это позволило сразу же приступить к вывозу строительного мусора. Но возрождение Лондона началось не с реконструкции разрушенного исторического центра, как в случае с другими городами, а с расширения зеленых зон. В результате парки, сельскохозяйственные угодья и места отдыха на свежем воздухе удалось увеличить на 15%.

Таким образом в городе, который и до разрушения пользовался дурной славой из-за смога (лондонцы отапливали свои дома и квартиры углем) стало легче дышать. Кроме того, зазеленевший город оказал положительный психологический эффект на строителей, которые отстраивали Лондон заново. К слову, мало кто знает, что большой вклад в его восстановление внесли ямайцы – порядка 5 тыс. граждан Ямайки попросили британские власти предоставить им возможность легализироваться в обмен на помощь.

Бомбардировка Лондона 1940
1,5 миллиона лондонцев остались без крыши над головой

Правда, ямайцы были не единственными, кто пришел на помощь послевоенной Британии – к восстановлению разрушенных городов подключились все цивилизованные страны. И это не считая репараций от Германии, которые Лондон получил в виде промышленных активов. Огромные доли в уцелевших немецких заводах и фабриках позволили Британии почти безвозмездно получать тысячи категорий товаров, от строительных материалов до автомобилей.

Концепция возрождения города предполагала также перепланировку окраин. Город начал разрастаться, возникли новые жилые массивы – Лансбери, Лафборо и Барбикан, возведенный на развалинах промышленных зданий. Жилые дома, дороги, мосты, туннели и другая инфраструктура возводились по самым современным (конечно же, по меркам конца 1940-х годов) технологиям.

Таким образом, отстроить Лондон заново, причем в куда более комфортном и современном виде, чем до разрушения, удалось за каких-то десять лет.

Напомним, что в Минюсте рассказали, как Украина будет взимать с рф компенсации за нанесенный войной ущерб.

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#История #Варшава #Лондон #Дрезден #Обстрелы #Репарации