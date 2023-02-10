Чудовий порятунок у Туреччині: українка із сином 4 доби провели під уламками

Родина кілька діб сиділа під завалами зруйнованого землетрусом будинку

У Туреччині, куди напередодні виїхала делегація українських дипломатів, допомагати у пошуках постраждалим від стихійного лиха, рятувальники витягли з-під завалів громадянку України і її 4-річного сина. Матір із дитиною провели під габаритними бетонними брилами чотири доби.

Про це у п'ятницю, 10 лютого, повідомило турецьке видання CNN Turk, оприлюднивши кадри щасливого порятунку української родини.

Як у Туреччині рятували з-під завалів українку з дитиною

Попередньо відомо, що після тривалих розборів завалів рятувальникам все ж вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Хлопчика змогли витягнути ще до того, як серед уламків утворився отвір. Пізніше, допомогли й його матері.

Наразі постраждалі перебувають під пильним наглядом медиків, їх життю вже нічого не загрожує.

Нагадаємо, як під час рятувальної операції вдалося дістати з-під завалів зруйнованих землетрусом будинків Туреччини кількох дітей — відео та фото щасливого порятунку активно ширилося Мережею.

"Телеграф" також повідомляв, чому стихії вдалося так легко зруйнувати тисячі турецьких будинків, зламавши життя десяткам тисяч людей, і чи могли б українські споруди витримати землетрус такої сили.