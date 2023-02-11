Вражаючі кадри: після землетрусу в Туреччині утворилася 200-метрова тріщина (відео)

Землетрус залишив у землі моторошний слід

У турецькій провінції Хатай після трагічного землетрусу, утворився великий розлом. Ущелина має розмір 200 метрів і глибину близько 30. Нагадаємо, трагедія сталася 6 лютого — на півдні Туреччини відбулися два землетруси з сильної амплітудою 7,7 і 7,6 бала із 10.

Як повідомляє турецьке видання "ІНА", місцеві жителі чули під час катаклізму сильний вибух. Уже після землетрусів побачили у центрі оливкового саду щілину площею 35 гектарів у центрі села Тепехан району Хатай-Алтинозу. Також відео публікують у телеграм-каналах, зокрема "Інсайдер UA".

Яму змогли роздивитися лише з дрона. За словами очевидців, окрім звуку сильного вибуху було видно, як звідти виходить зеленуватий дим. Як розповідає Азіз Гюндюз, один із жителів регіону:

Був потужний вибух, я його не бачив, але чув звук. Коли я вранці дивився сюди, на жаль, ми побачили з цього боку таку руїну. Раніше поле було рівним. Я не знаю, що сталося, — сказав він.

Унаслідок землетрусу кількість жертв зросла до 23,8 тисяч людей. 20,3 тисячі з яких у Туреччині, і 3,5 тисячі у Сирії, повідомляє директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Кількість постраждалих сягає близько 80 тисяч.

Нагадаємо, що у Туреччині врятували з-під завалів українку з сином, які провели у бетонній пастці 4 доби. "Телеграф" розповів про ще 7 випадків дивовижного порятунку на місці трагедії — є люди, які пили дощову воду, інші в’язали гачком, аби підтримувати моральний дух.