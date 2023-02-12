Землетрясение в Турции: число погибших превысило 30 тысяч, ущерб исчисляется десятками миллиардов

Ликвидация последствий продолжается

Последствия разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, до сих пор продолжают ликвидировать, а в СМИ появляются все новые данные о возросшем количестве жертв.

Как информирует BBC, в настоящее время известно о том, что жертвами стихийного бедствия стали более 33 тысяч человек. Из них о 3,5 тысячах погибших сообщила Сирия, однако там данные о потерях не обновляли с пятницы. Кроме того туда осложнен доступ для спасателей, а потому в ООН считают, что цифра может увеличиться в два раза.

Проблем добавляет также и то, что миллионы людей в Турции остались на улицах без крыши над головой. И это при том, что по ночам температура воздуха нередко уходит к отметкам ниже ноля.

В ООН говорят, что не менее 800 тысяч человек в зоне бедствия испытывают проблемы с доступом к еде.

Как сообщает Bloomberg, землетрясение нанесло урон экономике страны на 84 млрд долларов или около 10% ВВП. Из них 70,8 миллиарда это урон для жилых домов.

Группа Turkonfed, заявила, что потери рабочей силы обойдутся турецкой экономике в 2,9 млрд долл. От землетрясений серьезно пострадали 10 провинций и 13,5 млн человек.

О ситуации в Сирии информации поступает меньше.

Как сообщалось ранее, в турецкой провинции Хатай после трагического землетрясения образовался большой разлом. Ущелье имеет размер 200 метров и глубину около 30.