Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 30 тисяч, збитки обчислюються десятками мільярдів

Ліквідація наслідків продовжується

Наслідки руйнівного землетрусу в Туреччині, який стався 6 лютого, досі продовжують ліквідувати, а в ЗМІ з’являються нові дані про збільшення кількості жертв.

Як інформує ВВС, наразі відомо про те, що жертвами стихійного лиха стали понад 33 тисячі людей. З них про 3,5 тисячі загиблих повідомила Сирія, проте там дані про втрати не оновлювали з п’ятниці. Крім того, туди ускладнений доступ для рятувальників, а тому в ООН вважають, що цифра може збільшитися вдвічі.

Проблем додає також те, що мільйони людей в Туреччині залишилися на вулицях без даху над головою. І це при тому, що ночами температура повітря нерідко йде до позначок нижче нуля.

В ООН кажуть, що не менше 800 тисяч людей у зоні лиха мають проблеми з доступом до їжі.

Як повідомляє Bloomberg, землетрус завдав шкоди економіці країни на 84 млрд доларів або близько 10% ВВП. З них 70,8 мільярда – це шкода для житлових будинків.

Група Turkonfed заявила, що втрати робочої сили обійдуться турецькій економіці 2,9 млрд дол.. Від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 млн осіб.

Про ситуацію в Сирії інформації надходить менше.

Як повідомлялося раніше, у турецькій провінції Хатай після трагічного землетрусу утворився великий розлом. Ущелина має розмір 200 метрів та глибину близько 30.