Одразу два землетруси сталися в Європі, один поряд з Україною: що відомо

Після найпотужнішого землетрусу в Туреччині за останні десятиліття Землю продовжує трясти. Ще дві серії підземних поштовхів сколихнули Європу одразу у двох місцях.

Один із нових землетрусів магнітудою 3,7 стався в неділю в Північному морі біля берегів Великобританії. А ось друге пролунало вже ближче до України — у Румунії. Близько п’ятої вечора 13 лютого там зафіксували підземні поштовхи магнітудою 5 балів.

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