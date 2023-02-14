Украинка с двумя маленькими сыновьями погибла в Турции в результате землетрясения: подробности

Украинка погибла под завалами в Турции

В Турции под завалами погибла 46-летняя жительница Запорожья Юлия Петрова и ее двое сыновей Захар — 10 лет и Матвей — 5 лет. Напомним, ранее там произошла трагедия с капитаном сборной Турции.

О гибели украинки с детьми сообщает "Суспільне", ссылаясь на отца Юлии — Сергея Петрова. Как рассказывает мужчина, мать с детьми перестали выходить на связь еще 6 февраля, когда произошло землетрясение. Вчера вечером подтвердили, что под завалами обнаружили их тела.

По словам Сергея Петрова, его дочь с сыновьями переехала к родственникам в город Антакья несколько месяцев назад. Город расположен возле провинции Хатай, которая и пострадала от землетрясения больше всего.

Как рассказывает отец Юлии, супруг погибшей — военнослужащий. Он лечился от ранения в Запорожье. Потом собирался ехать в Турцию, чтобы помогать в поисках своей жены и детей.

Напомним, что в Турции количество погибших в результате землетрясения превысило 36 тысяч. Количество жертв пересекло число в 33 тысячи еще два дня назад. В то же время украинская теннисистка Дарья Лопатецкая пережила катаклизм, также удивительная история спасения произошла с одной украинкой и ее сыном. Их извлекли после нескольких проведенных под завалами дней. Еще около сотни тысяч человек получили травмы.

Как сообщала турецкая сторона в первые дни после землетрясения, погибнуть могли несколько граждан Украины. Землетрясение имело серьезную магнитуду в 7,8 из 10. Однако оно стало лишь первым в череде мощных подземных толчков. Следующие пять были слабее, однако довольно сильны, чтобы привести к серьезным разрушениям. В настоящее время ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов. Пострадавших около 200 тысяч человек. По данным турецкого директората по чрезвычайным ситуациям, 200 тысяч пострадавших эвакуировали из зоны стихийного бедствия. На месте работают более 35 тысяч спасателей.