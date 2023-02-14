Українка з двома маленькими синами загинула в Туреччині внаслідок землетрусу: подробиці

Українка загинула під завалами у Туреччині

У Туреччині під завалами загинула 46-річна жителька Запоріжжя Юлія Петрова та її двоє синів Захар — 10 років та Матвій — 5 років. Нагадаємо, раніше там сталася трагедія з капітаном збірної Туреччини.

Про загибель українки з дітьми повідомляє "Суспільне", посилаючись на батька Юлії — Сергія Петрова. Як розповідає чоловік, мати з дітьми перестали виходити на зв'язок ще 6 лютого, коли сталося землетрус. Учора ввечері підтвердили, що під завалами знайшли їхні тіла.

За словами Сергія Петрова, його донька зі своїми синами переїхали до родичів у місто Антак'я кілька місяців тому. Місто розташоване біля провінції Хатай, яка й потерпіла від землетрусу найбільше.

Як розповідає батько Юлії, чоловік загиблої — військовослужбовець. Він лікувався від поранення у Запоріжжі. Потім збирався їхати до Туреччини, аби допомагати у пошуках своєї дружити та дітей.

Нагадаємо, що в Туреччині кількість загиблих унаслідок землетрусу сягнула понад 36 тисяч. Позначку у 33 тисячі кількість жертв перетнула ще два дні тому. Водночас українська тенісистка Дар'я Лопатецька пережила катаклізм, також дивовижна історія порятунку сталася з однією українкою та її сином. Їх витягли після декількох днів, проведених під завалами. Ще близько сотні тисяч людей отримали травми.

Як повідомляла турецька сторона у перші дні після землетрусу, загинути могли кілька громадян України. Землетрус мав серйозну магнітуду у 7,8 з 10. Однак він став лише першим у низці потужних підземних поштовхів. Наступні п’ять були слабшими, однак досить сильними, аби призвести до серйозних руйнувань. Нині збитки обчислюються десятками мільярдів доларів. Постраждалих приблизно 200 тисяч осіб. За даними турецького директорату з надзвичайних ситуацій, 200 тисяч постраждалих евакуювали із зони стихійного лиха. На місці працюють понад 35 тисяч рятувальників.