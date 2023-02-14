Капітан збірної Туреччини загинув разом із сином: вагітну дружину шукають під завалами

Джемаль Кютахья був відомим у країні гандболістом

Внаслідок розбору завалів у місті Кахраманмараш знайдено мертвими капітан збірної Туреччини з гандболу Джемаль Кютахья та його 5-річного сина Чинара Кютахью. Раніше жертвою землетрусу став воротар клубу "Єні Малатьяспор".

"Ми глибоко засмучені тим, що капітан національної чоловічої збірної з гандболу та національної збірної з пляжного гандболу Джемаль Кютахья та його 5-річний син Чинар Кютахья, які залишалися під завалами у будинку, де вони жили, померли.

Турецька федерація гандболу завжди зберігатиме пам’ять про людину, яка представляла нашу країну на найвищому рівні як капітан нашої збірної. Висловлюємо наші співчуття всім родичам.

Дружина покійного Джемаля Кютахья, яка перебуває на четвертому місяці вагітності, Пелін Кютахья і свекруха Нуртен Мутлу, які опинилися під тими самими завалами, досі не знайдені", — йдеться у заяві Турецької федерації гандболу.

Нагадаємо, що серед тих, хто пережив землетрус, була і українська тенісистка Дар’я Лопатецька. Вона приїхала до Туреччини на турнір серії ITF.

Довгий час була невідома доля гравця збірної Гани Крістіана Атсу, який зараз виступає за турецький Хатайспор. Напередодні тренер "Хатайспору" Волкан Демірель розплакався у прямому ефірі, закликаючи допомогти постраждалим.

Як потім виявилося, Атсу опинився під завалами зруйнованого готелю. На щастя, рятувальникам вдалося витягти футболіста звідти. Його з травмами було доставлено до лікарні, проте життю Крістіана ніщо не загрожує.