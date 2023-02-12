Українська Федерація збирала гроші для любителя "російського миру"

Українська спортивна організація оскандалилася через публікацію у соцмережах

Національна Федерація бодібілдингу України (ФББУ) оголосила про збір коштів для спортсмена В’ячеслава Макогона, у якого діагностували рак шлунка. Все б нічого, але 50-річний бодібілдер регулярно відвідував росію, а також їздив на турніри до бойовиків "ДНР" під час війни на Донбасі. Нещодавно у бою проти російських окупантів загинув відомий український бодібілдер.

На це на своєму telegram-каналі звернув увагу український блогер та полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Через скандал ФББУ прибрала публікацію, але "інтернет пам’ятає все".

Видалена публікація зі сторінки ФББУ

"Федерація бодібілдингу, ау? Ви кому гроші там збираєте? Тому хто підтримує ор*ів, окупацію і не тільки. Зайдіть на його інстаграм, щоб потім не дивувалися. Дно з кожним днем ​​все більше і більше пробивається. ПС. Повідомлення про збір прибрали", — написав Штефан.

Анатолій також прикріпив знімки, на яких В’ячеслав хвалиться поїздками на окуповані території України. Також спортсмен відпочивав у рф під час війни на Донбасі. До речі, незабаром Макогон закрив доступ до своїх соціальних мереж.

Користувачі й досі пишуть у ФББУ з вимогою прояснити ситуацію.

Раніше повідомлялося, що українська спортсменка Катерина Іщенко опинилась серед переможців світового рейтингу Міжнародної федерації фітнесу та бодібілдингу.

Нагадаємо, українська спортсменка Анастасія Воскресенська блискуче виступила на Кубку світу з бодібілдингу та фітнесу в Іспанії.