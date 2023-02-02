На Донбасі загинув знаменитий воїн-бодібілдер

Український спортсмен віддав життя за батьківщину

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту з бодібілдингу Дмитро Підопригора. Раніше ми писали про загибель під Бахмутом воїна-силача Андрія Дмитрієва.

Про смерть спортсмена повідомила Національна Федерація бодібілдингу України (ФББУ) у Facebook. Солдат загинув 21 січня у Білогорівці (Луганська область) внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

Дмитро з 2021 року був майстром спорту України з бодібілдингу. На його рахунку перемога у Кубку України-2021 серед чоловіків у дисципліні фізик у ростовій категорії до 176 см, а також численна кількість медалей на обласних та всеукраїнських змаганнях. На спортивних змаганнях він представляв місто Харків.

"Сім’я ФББУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Підопригори. Дмитро назавжди залишиться у наших серцях як Герой – захисник нашої України. Вічна пам’ять та Слава Герою!" — йдеться у повідомленні від пресслужби Федерації.

Нещодавно воїн демонстрував свою фізичну підготовку в Instagram.

Крім того, у нього було все гаразд із гумором:

Остання публікація у соцмережах Героя

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом окупанти вбили майстра спорту України з фрі-файту Андрія Храпанова. Також на цьому напрямі загинув відомий український легкоатлет Володимир Андрощук.